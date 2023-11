Los gobernadores de Tucumán y Formosa se pronunciaron en contra de Javier Milei: "Viene a destruir"

Sobre Milei, consideró que su propuesta "es totalmente diabólica", porque el candidato "aparece con una motosierra, lo que significa que no viene a construir, sino a destruir, como él mismo lo dice".

“Sabemos que con este señor volveremos atrás", porque "está en contra de la educación y la salud públicas" y propone que "para transitar por las rutas hay que pagar", indicó Insfrán.

"Si tenemos que pagar por circular, estudiar y salud, ¿quiénes van a estar en condiciones? Les puedo asegurar que serán muy pocos", cuestionó.

Por su parte, Jaldo planteó: "Nosotros vemos todos los días cuáles son las propuestas del candidato de la oposición, que propone apoderarse de los recursos del interior, apoderarse de los recursos que nos corresponde a las provincias y los municipios".

"Si a nosotros nos sacan los recursos coparticipables, que son los más importante de las provincias, nos va a imposibilitar cumplir con nuestras obligaciones salariales, no vamos a atender los hospitales, las camionetas de la policía no van a poder hacer ronda para cuidar a la gente, no vamos a poder reponer los insumos de los hospitales, no vamos a poder hacer diálisis para que la gente pueda estar mejor".

Y remarcó: "Si gana Milei se va apoderar de los recursos del interior y vamos a tener problemas sociales".

Jaldo dijo que Milei quiere "apoderarse los recursos del interior para fortalecer el centralismo porteño".