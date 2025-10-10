Los intendentes de Kicillof redoblan esfuerzos de campaña y buscan mantener la diferencia de la elección bonaerense

Un mensaje hacia adentro

El acto también funcionó como plataforma para dejar señales hacia dentro del peronismo. Ferraresi, uno de los intendentes con mayor caudal electoral del conurbano, viene tensando la relación con el espacio conducido por Máximo Kirchner. "Con Axel mostramos que hay una manera distinta de gobernar: un gobierno eficaz, con déficit 0 y obra pública", destacó, alineándose con el mandatario provincial.

El jefe comunal hizo referencia a las versiones que señalaban un menor involucramiento de los jefes territoriales en la campaña: “Perón siempre planteaba que la lucha era un proceso permanente, por eso todos tenemos que ser parte de la gesta para volver al gobierno”, dijo.

En privado, cerca del intendente remarcan que pretende seguir siendo el que más diferencia saque en la tercera sección electoral contra el mileísmo. Observan el contraste que se vio con Quilmes, donde gobierna la camporista Mayra Mendoza en Quilmes.

El tramo final de la campaña, en ese sentido, se presenta con una doble estrategia para el sector de Kicillof: confrontar con Milei mientras se reposicionan dentro del peronismo mirando en 2027.

De esto mismo, aunque sin mostrar favoritismos en la interna, habló Taiana: “El modelo de país de Milei es inviable y no lo va a aceptar el pueblo”, señaló. “Por eso el 26 de octubre vamos a darle una nueva derrota y vamos a demostrar que la mayoría de la Argentina nos acompaña y que hay otro modelo. Ese día vamos a pararlo y desde allí construir los acuerdos y alianzas que pongan en marcha el modelo que llevaremos adelante desde 2027", afirmó.