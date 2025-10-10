En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Axel Kicillof
Jorge Ferraresi
Elecciones 2025

Los intendentes de Kicillof redoblan esfuerzos de campaña y buscan mantener la diferencia de la elección bonaerense

Como parte de la interna con La Cámpora, quieren mostrar músculo para la elección de octubre. El desafío es no perder votos respecto a septiembre y ampliar la diferencia. Jorge Ferraresi el primero en arrancar.

Pablo Winokur
por Pablo Winokur |
Los intendentes de Kicillof redoblan esfuerzos de campaña y buscan mantener la diferencia de la elección bonaerense

Intendentes ligados a Axel Kicillof pisarán el acelerador en el útimo tramo de la campaña para poder consolidar la victoria en octubre y que tenga números parecidos a los de septiembre. Así se lo confirmaron a A24.com fuentes del sector. Necesitan mostrar que no solo juegan en la elección provincial sino también en la nacional.

Leé también "Esta chorra nos robó": el fuerte descargo de Laje contra Cristina Kirchner y Kicillof
Esta chorra nos robó: el fuerte descargo de Laje contra Cristina Kirchner y Kicillof

La primera muestra la dio el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi que recibió al primer candidato a diputado nacional por Fuerza Patria, Jorge Taiana, en una puesta en escena que combinó respaldo al gobernador Axel Kicillof y tensiones internas en la coalición. “Cuando decían que les íbamos a sacar el cuerpo a esta elección, los intendentes se lo ponemos más que nunca”, advirtió Ferraresi, en un mensaje que resonó tanto hacia el mileísmo como hacia el sector que encabeza La Cámpora.

La actividad en el Polideportivo Gatica de Avellaneda, se realizó a dos semanas de las elecciones del 26 de octubre, en las que la lista de Fuerza Patria buscará consolidar el caudal electoral del oficialismo bonaerense frente al avance de la oposición libertaria. Entre los presentes también estuvieron Hugo Moyano (h), la jefa de Gabinete local, Magdalena Sierra, y la diputada provincial electa Romina Barreiro.

Un mensaje hacia adentro

El acto también funcionó como plataforma para dejar señales hacia dentro del peronismo. Ferraresi, uno de los intendentes con mayor caudal electoral del conurbano, viene tensando la relación con el espacio conducido por Máximo Kirchner. "Con Axel mostramos que hay una manera distinta de gobernar: un gobierno eficaz, con déficit 0 y obra pública", destacó, alineándose con el mandatario provincial.

El jefe comunal hizo referencia a las versiones que señalaban un menor involucramiento de los jefes territoriales en la campaña: “Perón siempre planteaba que la lucha era un proceso permanente, por eso todos tenemos que ser parte de la gesta para volver al gobierno”, dijo.

En privado, cerca del intendente remarcan que pretende seguir siendo el que más diferencia saque en la tercera sección electoral contra el mileísmo. Observan el contraste que se vio con Quilmes, donde gobierna la camporista Mayra Mendoza en Quilmes.

El tramo final de la campaña, en ese sentido, se presenta con una doble estrategia para el sector de Kicillof: confrontar con Milei mientras se reposicionan dentro del peronismo mirando en 2027.

De esto mismo, aunque sin mostrar favoritismos en la interna, habló Taiana: “El modelo de país de Milei es inviable y no lo va a aceptar el pueblo”, señaló. “Por eso el 26 de octubre vamos a darle una nueva derrota y vamos a demostrar que la mayoría de la Argentina nos acompaña y que hay otro modelo. Ese día vamos a pararlo y desde allí construir los acuerdos y alianzas que pongan en marcha el modelo que llevaremos adelante desde 2027", afirmó.

Pablo Winokur
Por Pablo Winokur
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Axel Kicillof Jorge Ferraresi Elecciones 2025
Notas relacionadas
Axel Kicillof se refirió a la denuncia contra Espert: "Tiene que dar explicaciones verosímiles"
A semanas de las elecciones nacionales, Kicillof se reunió con Cristina Kirchner en San José
OpenAI y Sur Energy invertirán US$25.000 millones para construir en la Patagonia un megacentro de IA

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar