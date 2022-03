La reunión duró apenas unos minutos. Estaban las cabezas del interbloque y la mayoría de los senadores. "No hubo discusión. Vamos a bajar al recinto y vamos a votar", contó uno de los participantes del encuentro que duró poco menos de una hora. Nadie se opuso y ni siquiera se puso sobre la mesa la idea de Patricia Bullrich y un sector del PRO de no habilitar el debate hasta que el Gobierno no diga claramente que no habrá nuevas retenciones al campo.