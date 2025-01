Lourdes Arrieta denunció al biógrafo de Javier Milei por discriminar a Esteban Bullrich

La denuncia de Lourdes Arrieta por discriminación a Esteban Bullrich

"Decir que una persona “solo es conocida por su enfermedad” no sólo es una falta de sensibilidad y empatía: es discriminación. No podemos permitir que este tipo de discursos sigan perpetuando estigmas y exclusión en nuestra sociedad, y se difundan como naturales", marcó Arrieta, quien pertenecía a la banca de La Libertad Avanza pero fue separada del oficialismo el año pasado.

Y citó la Ley N° 23.592, que prohíbe cualquier acto que menoscabe los derechos de una persona por su condición de salud. "No se trata sólo del sr. Bullrich; se trata de proteger a todos aquellos que enfrentan situaciones similares, porque como seres humanos no estamos exceptos de NADA", agregó la legisladora nacional.

lourdes-arrietajpg.webp La diputada nacional Lourdes Arrieta.

"Como sociedad, tenemos que valorar a las personas por quienes son, no por las circunstancias que atraviesan. El respeto al prójimo significa reconocer la dignidad de todos y rechazar cualquier forma de discriminación o prejuicio, y eso ES LIBERTAD, NO libertinaje", expresó.

Y además le pidió disculpas al ex senador Esteban Bullrich "por ese lastimoso comentario y llevarlo ante la Justicia. Vivimos tiempos de furia, donde las redes sociales son fuente de inspiración e influencias en los más jóvenes y este tipo de comentarios, terminan tergiversando el pensamiento de muchos", señaló.

"No podemos permitir que el odio, los agravios y las descalificaciones hacia los demás (independientemente de su ideología, creencia o condición), sigan fomentándose en redes sociales y se proyecten en las conductas de jóvenes y adolescentes", completó la diputada en X.

Cuáles fueron las declaraciones contra Esteban Bullrich

El escritor Nicolás Marquez, conocido por redactar la biografía del presidente Javier Milei, fue tendencia en redes sociales por su comentario al ex senador y ex ministro de Educación Esteban Bullrich. "Se te conoce no por tu capacidad como funcionario sino por tu enfermedad, que ojalá puedas superar", escribió Marquez.

El mensaje surgió en respuesta a una publicación de Esteban Bullrich, donde recordaba que hace 15 años asumió como ministro de Educación porteño, durante el gobierno de Mauricio Macri. "Como siempre digo, la educación nos une y nos encuentra trabajando en el presente con la mirada puesta en el futuro", escribió el ex funcionario nacional.

Esteban Bullrich Grabois.jpg El ex ministro de Educación, Esteban Bullrich.

Al comentario de Marquez no tardaron en llegar repudios y mensajes de sus seguidores indicándole que había llegado demasiado lejos. Y las disculpas no tardaron en llegar.

Este lunes, Marquez reconoció: "Asumo que no hubo un aluvión de malos intérpretes sino lisa y llanamente un mal mensaje mío". Y aclaró: "Nunca me gustó la gestión de Macri y mucho menos la educación woke a cargo de Esteban Bullrich".

"Dicho esto, lamentó profundamente el maltrago que padece, el cual podría padecer cualquiera de nosotros. Y mi anhelo de curación es sincero por que como Católico creo eb los Milagros. Asimismo: las disculpas del caso por mi confuso o inoportuno mensaje. Un abrazo sincero", cerró.

Cuál es la enfermedad que sufre Esteban Bullrich

Esteban Bullrich padece de ELA (esclerosis lateral amiotrófica), una enfermedad de las neuronas en el cerebro, el tronco cerebral y la médula espinal que controlan el movimiento de los músculos voluntarios.

En la ELA, las células nerviosas (neuronas) motoras se desgastan o mueren y ya no pueden enviar mensajes a los músculos. Con el tiempo, esto lleva a debilitamiento muscular, espasmos e incapacidad para mover los brazos, las piernas y el cuerpo.

En una entrevista con Juana Viale, realizada hace algunos meses, Bullrich recordó cómo llegó al diagnóstico. A través de un software que le permite comunicarse, el exministro de Educación indicó: “Fue en septiembre de 2020 en un show que habíamos armado en pandemia con los antiguos compañeros de gabinete del primer mandato de Mauricio (Macri) en la ciudad".

“Se me patinó la lengua. En un momento me gastaron en el Zoom porque la idea era juntarnos virtualmente a tomar algo y no le di mucha importancia. A los pocos días me pasó de nuevo y ahí empecé a investigar. Unos meses después me confirmaban el diagnóstico”, agregó.

Meses después, en abril de 2021, dio a conocer su enfermedad y lluego renunció a su banca en el Senado con un emotivo discurso.