Luis D'Elía cuestionó duramente a Cristina Kirchner: "La inflación la manejaba Moreno poniendo..."

En otro pasaje de la entrevista y en relación a su vínculo con la compañera de fórmula de Alberto Fernández, manifestó: "Tengo un gran respeto por Cristina. Es una mujer brillante y extraordinaria para conducir el Estado, no tanto para conducir la fuerza política. Hace cosas que no me gustan y soy de los que no se callan con esto”.

“No pierdo de vista quién es, una de las mujeres más talentosas de América Latina en política y del mundo. Yo la reconozco como una de las jefas políticas pero me duele que no haya levantado el teléfono”, completó.

eduardo-belliboni-y-luis-delia-20220404-1336456.jpg Eduardo Belliboni destrozó a Luis D'Elía tras la acusación de que el Polo Obrero pide más de "$3 mil a sus afiliados" (Foto: archivo).

Luis D'Elía vs. Eduardo Belliboni: acusaciones cruzadas por el Polo Obrero

El dirigente del Polo Obrero (PO) Eduardo Belliboni le contestó este jueves duramente a su par oficialista Luis D’Elía, luego de que acusara a su partido político de "pedir entre 3 mil y 4 mil pesos a sus afiliados", además de "retenerles" las tarjetas de débito.

"No nos quedamos con la plata de nadie. Recaudamos en asambleas aportes voluntarios para ollas populares que, lamentablemente, el Gobierno no asiste", se defendió Belliboni, en el marco de una nueva movilización de organizaciones de izquierda, que conforman la denominada "Unidad Piquetera", al Ministerio del Desarrollo Social.

Acerca de la auditoría que puso en marcha el oficialismo con el fin de investigar a los dirigentes del Polo Obrero en cuanto el reparto de comida y ayuda social, el dirigente expresó: "Que vengan y revisen los números, no hay ningún problema".

Y, en diálogo con A24 con Facundo Pastor y Catalina D´Elía, agregó: "El Estado manda fideos y polenta; las verduras, ollas, garrafas hay que comprarlas, además de que tenemos que alquilar lugares para los comedores. Incluso, durante la pandemia, tuvimos que comprar hasta el alcohol y los barbijos".