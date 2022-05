Luis Juez apuntó contra Alberto Fernández y Cristina Kirchner y los llamó "inútil" y "jodida"

Embed

Para Juez, el tono de Cristina Kirchner indica que "espera subordinación" pero "está totalmente desubicada, es una mujer que está fuera de tiempo y de lugar". Agregó además que "se cree dueña de todo y su entorno le hace creer que es una heredera de derecho divino”, trazando una analogía con los sistemas monárquicos

En tanto, afirmó “no hay que permitírselo y hay que recordarle que vivimos en un sistema democrático en donde ella es la vicepresidenta y tiene los mismos derechos y obligaciones que un ciudadano común”.

Luis Juez analizó el discurso de Cristina Kirchner y apuntó contra Alberto Fernández

El ex embajador de Ecuador analizó las repercusiones del discurso de Cristina Kirchner y desde su perspectiva subtituló lo dicho por la vicepresidenta en detrimento de Alberto Fernández.

“Cristina dijo: ‘podría haber elegido al presidente de un partido, al secretario general de la CGT, pero elegí a Alberto’. Como diciendo, ‘este cuatro de copas no tiene ninguna posibilidad de rivalizar conmigo’. Para los que hacemos política es muy gráfico. Es como que Cristina Kirchner dice: ‘Con quien me quieren hacer pelear si este tipo no alcanza a subirse al ring’”, analizó Luis Juez.

Alberto Fernández y Cristina Kirchner en el Congreso.JPG Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

El senador luego retomó sus críticas contra Alberto Fernández y lo calificó como "títere".

“Cuando decíamos que Alberto era un títere de Cristina, que esto era lo que iba a pasar, que no representaba a los gobernadores del peronismo. Que Cristina necesitaba a alguien que tuviera la formalidad de la firma, mientras ella iba a solucionar sus problemas que son los judiciales, los patrimoniales. Es tan jodida Cristina. Es muy perversa”, sostuvo en diálogo con José Del Río en Comunidad de Negocios (LN+).

Luego, apuntó contra el peronismo y los votantes del Frente de Todos en 2019. “Hace 50 años que los peina distinto, les pinta los labios y nos dice ‘este es distinto’ y siempre terminan actuando de igual manera”, opinó sobre los candidatos peronistas en referencia a la elección de Alberto Fernández.

“Tenemos lo que nos merecemos: un Presidente que es un inútil y una vice que se cree una reina. Nos quedarán 20 meses para hacerles saber que esta es una democracia y no vamos a aguantar su tiranía”, disparó.