Alfredo Casero apuntó contra los periodistas tras el escándalo con Luis Majul

Luego de unos minutos, la furia se desató cuando Majul le respondió a Casero en un tono burlesco, y éste enojado, le pegó un puñetazo a la mesa, se paró, se sacó el micrófono y atinó a retirarse del estudio insultando a los presentes.

“Los periodistas, los políticos, lo saben, saben lo que están haciendo y se están llevando todo”, arrojó Alfredo Casero a los gritos y señalando al conductor con un dedo.

Majul en medio de la ira le respondió con un “gracias”, a lo que Alfredo le dijo: “¡Echame! no hay ningún problema”.

Mientras Casero se estaba yendo, detrás de las cámaras, seguía insultando al conductor, quien dejó en claro que “no es la primera vez” que sucede esta situación y que “con Alfredo Casero uno sabe que esto puede pasar”.

Embed

La furia de Alfredo Casero desde Twitter

Tras lo sucedido al aire, Alfredo Casero siguió con su descargo a través de su cuenta de Twitter. Ahí, el actor comentó: "Basta ya de todo esto. Me cansé que se caguen en lo que les digo. Piensan que somos boludos. Y te ponen a la connchanegra de lady Godiva. Y te sacan de la cancha que el hijo de Morales,le dieron 26 palos para plantar Faso. Y vos coméntame al moderado".

Luego, aún furioso, remarcó: "Cuidado con los payasos, no les falten el respeto. Sigan quemandole la cabeza a la gente. Voy a mostrar quienes son. Pirotecnia. Contra un fierro. Claro que me cansé. Claro que me cagaron los que vote, Cuando me decís que hable, yo hablo. Eso produce lo que haces... Violencia".

image.png

Este domingo, el actor volvió a la carga desde Twitter contra el periodismo y llamó a la gente a mostrar todo lo que se vio en los medios durante la pandemia.

"No te olvides de lo que hicieron los periodistas en la pandemia. Si sos rock star, aguantate el carozo. Acordate que te mostraban los muertos en vivo, en contadores", indicó Casero.

Y arengó: "Subamos todo lo que vimos. Fíjense quiénes los mantienen... Sin esos que hablan mierda, el gobierno pierde voz".