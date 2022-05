Luis Lacalle Pou le envió un duro mensaje a Alberto Fernández: "Estamos en el barco, hay que pensar quién es la carga"

La respuesta del mandatario uruguayo fue tajante: "Estamos en el barco, hay que pensar quién es la carga. Queremos seguir adelante y lo vamos a hacer. Estamos tratando de negociar con China, Turquía, con el Reino Unido", declaró.

Al mismo tiempo, Lacalle Pou reconoció que Argentina y Brasil "no están dispuestos abrirse tan rápido como lo necesitamos nosotros" y recordó que "meses atrás, Brasil y Argentina tomaron una medida que no contó con nuestra aprobación y avanzaron con eso".

"Mi bisabuelo solía hablar de Lord Palmerston (me crucé con su estatua aquí una vez y me saqué una foto). Lord Palmerston siempre decía quelos países no tienen enemigos permanentes, ni amigos permanentes. Tienen intereses permanentes", definió el jefe de Estado uruguayo.

"Entonces tengo que ser jefe de Estado de todo mi país, y en mi país hay muchas opiniones. Si hago política internacional pensando en la ideología no voy para adelante. Tal vez esté teniendo algún problema con nuestro continente cuando vea algunas elecciones. No soy analista político, así que tal vez cuando deje el cargo pueda opinar mucho más", agregó.