El duro editorial de Novaresio: “Creo que después de 5 meses nos merecemos información más transparente sobre los fallecidos de coronavirus”

Luis Novaresio

Después de que el mismo viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, admitiera que hay un retraso en la carga de datos online de los fallecidos por coronavirus, Luis Novaresio cuestionó los criterios con los que se elaboran las curvas para definir las diferentes etapas de la cuarentena.

En el editorial de su programa Animales Sueltos, por América, el periodista hizo una dura reflexión: “Creo que después de cinco meses nos merecemos una información más clara y transparente”.

"Porque nos enteramos de que el dato de los fallecidos no es fidedigno. Entonces si no es fidedigno, ¿cómo hago las curvas?", se preguntó.

Y agregó: “Yo no estoy dudando de que se murieran 7.498 personas o no. Estoy diciendo que para saber si se agravó la curva o no, ¿puedo tomar datos que son viejos, de hace dos meses? Y sigo preguntando. Si hay dificultad para recibir los datos de los fallecidos, ¿hay dificultad para recibir cuántas camas están ocupadas? ¿Hay dificultad para saber cuántos contagiados hay?”.