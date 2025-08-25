Caputo prepara una nueva licitación de deuda y admite que "el alto riesgo político" podría impactar en la actividad económica

Caputo dijo que “las tasas son endógenas” y aseguró que responden al contexto preelectoral, y por primera vez, reconoció que “podría haber algún impacto en el nivel de actividad en el corto plazo”, aunque evitó hablar de recesión.

En su cuenta de la red social X, Caputo respondió un posteo del economista Fernando Marull, en el que planteaba que “las tasas de interés estén ridículamente altas y que no se explican por el riesgo político”.

“En el caso actual, nosotros creemos que esta suba de tasas va a ser transitoria, porque las elecciones serán muy favorables para LLA. Por lo tanto, el alto riesgo político que hoy asigna el mercado (dados los últimos intentos de romper con el equilibrio fiscal por parte del Congreso), y que evidentemente lo tomó por sorpresa, va a colapsar pronto, y las tasas volverán al nivel al que a vos y a todos nos gustaría verlas”, dijo Caputo en X este lunes.

Y admitió: “Es decir, podría haber algún impacto en el nivel de actividad en el corto plazo, pero debiera recomponerse rápidamente post elecciones. Abzo”.

1. las tasas SON endógenas.

Que nosotros controlemos estrictamente la cantidad de dinero, es precisamente, lo que las hacen así. Como sabrás, no se puede controlar cantidades y tasas al mismo tiempo.

Milei el viernes había acusado a la oposición en el Congreso, encabezado por el mayoritario bloque kirchenrista, de promover la crisis que atraviesa el plan económico libertario. “El plan de desinflación permanece, y la consecuencia de esto es que suba la tasa de interés, pero lo que ustedes están viendo en materia de suba de tasa tiene que ver con un riesgo electoral, porque del otro lado están los kukas”, afirmó.

Para Milei, el contexto político es clave con lo que sucede en la economía: “Previo a un escenario tipo fin del mundo, que es lo que propone el kirchnerismo, donde por ejemplo en una sesión nos votaron 12 proyectos en contra, ¿qué pretendían de la tasa de interés?”.

Crisis y silencio hermético en la Casa Rosada por las denuncias de coimas en ANDIS

Javier y Karina Milei con el exabogado y amigo delpresidente, ahora funcionario removido por el escándalo de las coimas en la ANDIS, Diego Spagnuolo.

Sin embargo, ni el presidente Javier Milei, ni Karina Milei respondieron sobre las acusaciones del ex titular de la Agencia nacional de Discapacidad y amigo del presidente, y ex abogado, Diego Spagnuolo a la espera que la justicia defina nuevas medidas, tras más de 18 allanamientos en oficinas de la ANDIS.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, suspendió sus habituales conferencias de prensa y solo atinó a mostrar la incertidumbre que reina en los pasillos de la Casa Rosada desde la semana pasada, luego de que se conocieran los audios de Spagnuolo: “El tiempo es el único juez que siempre revela la verdad.”