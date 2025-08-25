En vivo Radio La Red
Caputo prepara una nueva licitación de deuda y admite que "el alto riesgo político" podría impactar en la actividad económica

Luis Caputo prepara una nueva licitación para renovar deuda por $ 14 billones en una semana de fuerte incertidumbre por los ruidos políticos que generaron los audios de las coimas y la derrota del Gobierno en el Congreso. Admite impacto de las altas tasas de interés en la actividad económica.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
Ministro de Economía

Ministro de Economía, Luis Caputo. El gobierno admite que el clima de incertidumbre política por las denuncias de corrupción y el clima preelectoral, está afectando el plan económico mientras prepara nueva licitación de deuda con altas tasas de interés. Foto: Archivo.
Leé también Atravesado por las internas, Milei mide el impacto electoral de la denuncia de coimas y las derrotas en el Congreso
Javier y Karina Milei, en otra semana complicada para el Gobierno por la denuncia de coimas, internas y nuevas derrotas en el Congreso. Foto: Archivo

El ministro de Economía, Luis Caputo, llegó temprano este lunes al Ministerio de Economía y mantenía reuniones con los principales colaboradores, según confirmaron fuentes cercanas al ministro a A24.com. Tiene en la mira para preparar la licitación de letras en manos del Banco Central en lo que se espera una nueva pulseada con los bancos privados, que se quejaron por la suba de tasas y de encajes y las sanciones a quienes no cumplan.

Incertidumbre por las tasas de interés: Caputo pide calma a los mercados y Milei responsabiliza al kirchnerismo

luis toto caputo.jpg

El ministro de Economía, Luis Caputo reconoció que el contexto de alta volatilidad de las tasas de interés tendrá un impacto en la actividad económica, mientras que este lunes reunió a todo su equipo en el Palacio de Hacienda para preparar una nueva operación de deuda en pesos con la que buscará cubrir casi 14 billones de pesos, una nueva pulseada en la que se definirán tasas de interés y cuántos pesos podría quedar “sueltos” y trasladarse al precio del dólar.

El ministro salió a responder las críticas a su estrategia para contener el dólar en la antesala de las elecciones, basada en un torniquete monetario recargado y la consecuente convalidación de las altas tasas de interés convalidadas en las últimas licitaciones de deuda y la suba de encajes bancarios al 65%.

Caputo dijo que “las tasas son endógenas” y aseguró que responden al contexto preelectoral, y por primera vez, reconoció que “podría haber algún impacto en el nivel de actividad en el corto plazo”, aunque evitó hablar de recesión.

En su cuenta de la red social X, Caputo respondió un posteo del economista Fernando Marull, en el que planteaba que “las tasas de interés estén ridículamente altas y que no se explican por el riesgo político”.

“En el caso actual, nosotros creemos que esta suba de tasas va a ser transitoria, porque las elecciones serán muy favorables para LLA. Por lo tanto, el alto riesgo político que hoy asigna el mercado (dados los últimos intentos de romper con el equilibrio fiscal por parte del Congreso), y que evidentemente lo tomó por sorpresa, va a colapsar pronto, y las tasas volverán al nivel al que a vos y a todos nos gustaría verlas”, dijo Caputo en X este lunes.

Y admitió: “Es decir, podría haber algún impacto en el nivel de actividad en el corto plazo, pero debiera recomponerse rápidamente post elecciones. Abzo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/LuisCaputoAR/status/1959955579868193159&partner=&hide_thread=false

Milei el viernes había acusado a la oposición en el Congreso, encabezado por el mayoritario bloque kirchenrista, de promover la crisis que atraviesa el plan económico libertario. “El plan de desinflación permanece, y la consecuencia de esto es que suba la tasa de interés, pero lo que ustedes están viendo en materia de suba de tasa tiene que ver con un riesgo electoral, porque del otro lado están los kukas”, afirmó.

Para Milei, el contexto político es clave con lo que sucede en la economía: “Previo a un escenario tipo fin del mundo, que es lo que propone el kirchnerismo, donde por ejemplo en una sesión nos votaron 12 proyectos en contra, ¿qué pretendían de la tasa de interés?”.

Crisis y silencio hermético en la Casa Rosada por las denuncias de coimas en ANDIS

Javier y Karina Milei con el exabogado y amigo delpresidente, ahora funcionario removido por el escándalo de las coimas en la ANDIS, Diego Spagnuolo.

Sin embargo, ni el presidente Javier Milei, ni Karina Milei respondieron sobre las acusaciones del ex titular de la Agencia nacional de Discapacidad y amigo del presidente, y ex abogado, Diego Spagnuolo a la espera que la justicia defina nuevas medidas, tras más de 18 allanamientos en oficinas de la ANDIS.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, suspendió sus habituales conferencias de prensa y solo atinó a mostrar la incertidumbre que reina en los pasillos de la Casa Rosada desde la semana pasada, luego de que se conocieran los audios de Spagnuolo: “El tiempo es el único juez que siempre revela la verdad.”

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
