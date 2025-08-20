En vivo Radio La Red
TRAS LA FILTRACIÓN DE UN AUDIO

Denuncian a Javier Milei, Karina Milei y Lule Menem por presuntos delitos asociados a la compra de medicamentos

La acusación se basa en audios atribuidos al titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, en los que se mencionan presuntos pagos ilegales y el reparto de dinero entre funcionarios.

Spagnuolo es el apuntado como el presunto autor de los audios. (Foto: archivo).

El abogado Gregorio Dalbón denunció hoy en la Justicia al presidente Javier Milei y a su hermana, Karina Milei, por los presuntos delitos de administración fraudulenta, estafa y asociación ilícita. El letrado, que es uno de los representantes legales de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, presentó la acusación luego de que tomara estado público un audio adjudicado al director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, por supuestas coimas en la compra de medicamentos.

La denuncia cayó en el Juzgado Federal Nro 11, a cargo del juez Sebastián Casanello, y abre un posible nuevo escándalo judicial para el Gobierno en el medio de la sesión en la Cámara de Diputados que se encuentra votando si anula el veto que el Presidente realizó sobre la ley que dictaminó la emergencia en discapacidad.

Después de realizar la denuncia en la Justicia, Dalbón publicó en su cuenta de la red social X: "Ya está demostrado que Karina Milei está en todas las jodas de este gobierno. Ahora dependerá del Poder Judicial ponerle límite. Se escucha clarito para dónde va la coima".

Los audios filtrados

En los supuestos audios que son adjudicados Spagnuolo, se escucha decir: "A Karina le debe llegar el 3 o el 4. El 1% lo tenemos que repartir entre la operatoria: 1% para mí y vos Karina te llevás el 3%. Seguramente le deben llevar algo así".

Los audios se los atribuyen a Diego Spagnuolo. (Foto: archivo).

En los audios, además de aparecer nombrada la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, también aparece involucrado Eduardo 'Lule' Menem: "Le están pegando una cog.... olímpica. A mí me dicen 'Yo voy a hablar con Lule (Menem)'. Bueno... no habló un carajo con Lule, lo voy a agarrar la semana que viene y le voy a decir 'No solamente no hablaste con Lule, sino que hay un periodista que está pidiendo información de todo lo que estamos hablando'".

"Estamos hablando de medio palo y 800 lucas por mes. 'Lule' me quiso meter una mina en una dirección nacional, lo freezé. Me quiso meter al de recursos humanos, lo freezé. No le dejé meterme nada, acá solamente me metió al más importante de todos por Karina. Solamente para chorear", apuntó el audio.

