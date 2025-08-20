Denuncian a Javier Milei, Karina Milei y Lule Menem por presuntos delitos asociados a la compra de medicamentos

Los audios filtrados

En los supuestos audios que son adjudicados Spagnuolo, se escucha decir: "A Karina le debe llegar el 3 o el 4. El 1% lo tenemos que repartir entre la operatoria: 1% para mí y vos Karina te llevás el 3%. Seguramente le deben llevar algo así".

Diego Spagnuolo.jpeg Los audios se los atribuyen a Diego Spagnuolo. (Foto: archivo).

En los audios, además de aparecer nombrada la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, también aparece involucrado Eduardo 'Lule' Menem: "Le están pegando una cog.... olímpica. A mí me dicen 'Yo voy a hablar con Lule (Menem)'. Bueno... no habló un carajo con Lule, lo voy a agarrar la semana que viene y le voy a decir 'No solamente no hablaste con Lule, sino que hay un periodista que está pidiendo información de todo lo que estamos hablando'".

"Estamos hablando de medio palo y 800 lucas por mes. 'Lule' me quiso meter una mina en una dirección nacional, lo freezé. Me quiso meter al de recursos humanos, lo freezé. No le dejé meterme nada, acá solamente me metió al más importante de todos por Karina. Solamente para chorear", apuntó el audio.