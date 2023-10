Macri intervino la estrategia del frente de Milei rumbo al balotaje y Massa apela a la "campaña del miedo"

El ex presidente y líder del PRO Mauricio Macri se convirtió en el virtual jefe de campaña de Javier Milei, el candidato presidencial de La Libertad Avanza. De ese modo, el macrismo dispuso una virtual intervención en el equipo libertario con cuatro nombres de peso: la ex candidata y presidenta del PRO, Patricia Bullrich, el ex ministro de Transportes Guillermo Dietrich, el senador José Torello y la ex diputada Paula Bertol. Tambien participa un equipo vinculado al ex jefe de gabinete Marcos Peña.