Manuel Adorni confirmó nuevos despidos en el Estado: "El 30 de junio habrá otra barrida"

En la misma línea, Adorni amplió: “El 30 de junio será otra barrida y limpieza que se le dé a ese universo. Los que continúen vigentes será por un tiempo y se seguirá evaluando cada uno de los casos de una manera absolutamente quirúrgica para no cometer errores”.

“El objetivo no es que alguien se quede sin trabajo, sino que permanezcan los que tienen una función válida, útil y que agreguen valor. Los que no, no tienen por qué quitarle un solo peso del bolsillo al contribuyente”, opinó el vocero presidencial.

Manuel Adorni también se refirió a la aprobación definitiva de la Ley Bases: "Se pudo avanzar a pesar de las complicaciones con el transporte, los dos paros generales y un intento de Golpe de Estado durante el tratamiento en el Senado”.

“Finalmente los argentinos contamos con la aprobación de la propuesta legislativa más ambiciosa de las últimas cuatro décadas”, completó.

Trabajadores estatales.png Los contratos de los trabajadores estatales tendrán un nuevo recorte. (Foto: archivo)

El Pacto de Mayo y la agenda de Milie

Y, sobre los futuros acuerdos del Gobierno, anunció: “El Pacto de Mayo se va a celebrar el 9 de julio en Tucumán para acordar diez puntos esenciales para que el país vuelva a ser una tierra de sentido común, paz y prosperidad”.

El portavoz también precisó que el 4 de julio Javier Milei viajará a San Juan con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y otros funcionarios nacionales para presentar el “Plan Nacional de Alfabetización”.