Manuel Adorni habló de su designación como jefe de Gabinete: "Había un ciclo cumplido"

33K2Z354FVBZ5BJXRNEHKZBYQY Manuel Adorni agradeció la confianza del presidente Javier Milei al desginarlo jefe de Gabinete.

“La reforma laboral es urgente”: qué dijo sobre la CGT y los trabajadores

Consultado sobre la postura sindical, Adorni sostuvo que “el sindicalismo que defiende a los trabajadores debería acompañar la modernización laboral”, y cuestionó la informalidad actual:

“Hoy hay un 45% o 50% de trabajadores en la informalidad. Defender este sistema laboral es defender que la mitad de los argentinos no tenga derechos”. También señaló que la normativa vigente perjudica especialmente a las pymes y pequeños emprendimientos, e insistió en que las reformas “deben debatirse sin prejuicios”.

Reforma laboral, justicia y transparencia

El futuro jefe de Gabinete confirmó que el Gobierno planea entregar los borradores de los proyectos a todos los sectores antes de enviarlos al Congreso, y pidió “evitar la desinformación”.

Negó los rumores sobre ajustes o cierres de instituciones: “Nos acusaron de querer cerrar universidades o eliminar jubilaciones, y ahí están, funcionando igual que siempre. Lo que demuestra el tiempo es que cuando no hay nada para aportar, solo se busca hacer daño”.

Además, no descartó cambios en la Justicia laboral, al señalar que “hay abogados que se benefician del sistema actual sin defender verdaderamente al trabajador”.

Captura Adorni reconoció su cercanía con Karina Milei.

La transición y su relación con Karina Milei

Adorni contó que fue el presidente quien le propuso asumir la jefatura de Gabinete, aunque reconoció su cercanía con Karina Milei: “Todos saben el afecto y la excelente relación que tengo con Karina, pero quien me comunicó la decisión fue el presidente”.

Repasó su recorrido dentro del Gobierno: primero como vocero, luego como secretario de Comunicación, después a cargo de los medios públicos, y ahora como jefe de Gabinete. “Me toca esta función con el mismo compromiso que desde el primer día”, afirmó.

Captura Adorni destacó la labor de Guillermo Francos.

Elogios a Guillermo Francos y continuidad de la gestión

Adorni destacó la labor de Guillermo Francos, a quien reemplaza en el cargo: “Fue una pieza clave. En su gestión se aprobaron leyes fundamentales como la Ley de Bases o la Ley Antimafias. Creo que cumplió un ciclo y dejó las herramientas necesarias para seguir adelante”.

macri milei.avif El encuentro entre Javier Milei y Mauricio Macri.

La reunión de Milei y Macri

Sobre el encuentro entre Javier Milei y Mauricio Macri, realizado en medio de la transición, Adorni aseguró que se trató de una reunión privada y amistosa: “En general son charlas entre amigos. Hay temas que quedan entre ellos, y otros que el presidente comparte luego en su entorno”.

El vocero adelantó que Milei comentó detalles de la reunión con gobernadores, donde se consolidó un clima de colaboración para avanzar con las reformas.

En el cierre de la entrevista, Adorni resumió el espíritu de la nueva etapa: “No va a haber nada más federal que este momento del Gobierno. Vamos a discutir todas las leyes con un Congreso equilibrado, pensando en lo que necesitan los argentinos”.

Y concluyó: “La tarea es clara: dar herramientas a quienes quieren salir adelante y construir una Argentina moderna, libre y competitiva”.