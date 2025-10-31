Qué dijo Manuel Adorni en su primer mensaje como jefe de Gabinete

La salida de Francos

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, renunció esta noche a su cargo para que el presidente Javier Milei "pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de Gobierno" que se inicia después del 10 de diciembre, tras las versiones que circularon sobre los movimientos del Gabinete. El Gobierno de la Nación aceptó la renuncia de Francos y designó al vocero presidencial, Manuel Adorni, en su lugar.

Minutos después, el ministro del Interior Lisandro Catalán, que asumió su cargo a mediados de septiembre y era hombre de Francos, también anunció su salida.

RENUNCIÓ GUILLERMO FRANCOS Y MANUEL ADORNI PASARÁ A SER JEFE DE GABINETE RENUNCIÓ GUILLERMO FRANCOS Y MANUEL ADORNI PASARÁ A SER JEFE DE GABINETE

De esta manera, Adorni no asumiría su banca en la Legislatura porteña después de encabezar la lista de La Libertad Avanza y ganar las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires en mayo pasado. Resta saber quién asumiría su función como vocero presidencial y en la Secretaría de Comunicación, o si continuará con esos roles.

Los cambios en el Gabinete fueron informados mientras el presidente Javier Milei mantenía una reunión con el exmandatario Mauricio Macri. El jefe de Estado llegó a compartir el posteo de la Oficina del Presidente, en el que se comunicó que le aceptaba la renuncia a Francos.

El comunicado de la Oficina del Presidente

La Oficina del Presidente informó que el "presidente Javier G. Milei le ha aceptado la renuncia al Dr. Guillermo Francos como Jefe de Gabinete de Ministros" y le agradeció a Francos "por su servicio a la Patria en estos últimos dos años de profundas reformas que requirieron un continuo diálogo con las distintas fuerzas políticas, que resultaron en la aprobación de la Ley Bases, de la Ley Antimafias y del Juicio en Ausencia, entre otras".

Además, destacó la figura de Francos como "fundamental en esta primera etapa del Gobierno para avanzar en todas las reformas que se han llevado adelante en estos dos años y la Nación estará siempre en deuda con él".

También, anunció al vocero presidencial como su reemplazante quien asumirá "a partir del lunes" sus nuevas funciones. "Un cambio que responde al resultado de las elecciones, la necesidad de renovar el diálogo político y esta segunda etapa que comienza a partir del 10 de diciembre enfocada en las reformas estructurales que el país necesita", argumentaron su designación.