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Manuel Adorni: investigan compras de equipos para videojuegos realizadas con tarjetas de funcionarios de su área

Registros comerciales muestran que el jefe de Gabinete adquirió equipamiento para videojuegos a través de su cuenta personal de Mercado Libre. Los pagos habrían sido efectuados con tarjetas pertenecientes a empleados que trabajaban bajo su órbita.

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Investigan compras realizadas por Adorni con tarjetas de crédito de funcionarios de su área. (Foto: A24)

Investigan compras realizadas por Adorni con tarjetas de crédito de funcionarios de su área. (Foto: A24)

Manuel Adorni realizó en agosto del año pasado compras de equipamiento para videojuegos por un total de $5.848.589 a través de su cuenta personal de Mercado Libre, según detalló el periodista de A24 Gabriel Iezzi. De acuerdo con esa documentación, los pagos fueron efectuados con tarjetas de crédito pertenecientes a dos funcionarios que se desempeñaban bajo su estructura dentro de la entonces Vocería Presidencial.

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La operación incluyó la compra de un monitor gamer y dos proyectores. El monto total superaba el salario mensual que percibía Adorni en ese momento, que rondaba los $3,5 millones.

Las compras de Manuel Adorni

Según detalló el periodista de A24, el monitor fue adquirido el 19 de agosto último por $2.184.999,05. La operación figura como abonada con una tarjeta cuya titular era Laura Daniela Schiuma, directora general de Actividades Presidenciales de la Subsecretaría de Vocería y Comunicación de Gobierno de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia.

Los proyectores, en tanto, aparecen registrados como comprados el 13 de agosto de 2025 y abonados mediante dos tarjetas distintas. En ambos casos, el titular era Luis Enrique Aluju, quien por entonces ocupaba el cargo de coordinador de Información de Gobierno de la Dirección de Información Pública y Enlace de la Dirección Nacional de Planificación y Seguimiento de Campañas de la Subsecretaría de Vocería y Comunicación de Gobierno.

Las constancias indican que cada uno de los proyectores tuvo un valor de $1.831.795. Se trata de equipos Epson Home Cinema 2350 4K Pro-UHD con Android TV orientados al uso en videojuegos. El monitor adquirido corresponde a un Samsung Odyssey OLED G8 4K de 27 pulgadas y 240 Hz.

Registros comerciales muestran que el jefe de Gabinete adquirió un monitor gamer y dos proyectores para videojuegos a través de su cuenta personal de Mercado Libre. (Foto: archivo)

Registros comerciales muestran que el jefe de Gabinete adquirió un monitor gamer y dos proyectores para videojuegos a través de su cuenta personal de Mercado Libre. (Foto: archivo)

Otros movimientos bajo análisis

La Justicia también incorporó a la investigación otra operación considerada de interés para la causa patrimonial. Se trata de una factura por $8.183.303 emitida a nombre de una empleada de la Secretaría de Comunicación y Medios.

El comprobante fue hallado durante el análisis del teléfono celular del contratista Matías Tabar y dio lugar a una nueva línea de pesquisa para determinar quién fue el verdadero destinatario de la operación.

La documentación está emitida a nombre de Gisela Kocsis, una trabajadora del área de Medios y Comunicación que, de acuerdo con registros oficiales, se desempeñaba como secretaria privada dentro de la estructura encabezada por Adorni en marzo de 2025.

El comprobante lleva fecha del 2 de junio de 2025 y fue encontrado por el fiscal federal Gerardo Pollicita en el celular de Tabar, quien realizó tareas de remodelación en una propiedad del funcionario ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

Los comprobantes fueron encontrados en el celular de Matías Tabar, quien realizó tareas de remodelación en una propiedad del funcionario ubicada en el country Indio Cuá. (Foto: archivo)

Los comprobantes fueron encontrados en el celular de Matías Tabar, quien realizó tareas de remodelación en una propiedad del funcionario ubicada en el country Indio Cuá. (Foto: archivo)

La compra se efectuó en Rosen The Store, una empresa especializada en la comercialización de ropa de cama, acolchados y artículos de blanquería premium.

En ese marco, los investigadores intentan establecer si Kocsis fue quien concretó efectivamente la adquisición o si sus datos fueron utilizados para emitir la factura de una compra cuyo destinatario final habría sido otra persona.

Durante su declaración testimonial, Tabar admitió que su vínculo con Adorni iba más allá de los trabajos de construcción. Según relató, también intervenía como nexo entre el funcionario y distintos proveedores para gestionar compras destinadas a sus propiedades, a cambio de una comisión.

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