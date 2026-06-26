Manuel Adorni: investigan compras de equipos para videojuegos realizadas con tarjetas de funcionarios de su área

Las constancias indican que cada uno de los proyectores tuvo un valor de $1.831.795. Se trata de equipos Epson Home Cinema 2350 4K Pro-UHD con Android TV orientados al uso en videojuegos. El monitor adquirido corresponde a un Samsung Odyssey OLED G8 4K de 27 pulgadas y 240 Hz.

Registros comerciales muestran que el jefe de Gabinete adquirió un monitor gamer y dos proyectores para videojuegos a través de su cuenta personal de Mercado Libre. (Foto: archivo)

Otros movimientos bajo análisis

La Justicia también incorporó a la investigación otra operación considerada de interés para la causa patrimonial. Se trata de una factura por $8.183.303 emitida a nombre de una empleada de la Secretaría de Comunicación y Medios.

El comprobante fue hallado durante el análisis del teléfono celular del contratista Matías Tabar y dio lugar a una nueva línea de pesquisa para determinar quién fue el verdadero destinatario de la operación.

La documentación está emitida a nombre de Gisela Kocsis, una trabajadora del área de Medios y Comunicación que, de acuerdo con registros oficiales, se desempeñaba como secretaria privada dentro de la estructura encabezada por Adorni en marzo de 2025.

El comprobante lleva fecha del 2 de junio de 2025 y fue encontrado por el fiscal federal Gerardo Pollicita en el celular de Tabar, quien realizó tareas de remodelación en una propiedad del funcionario ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

Los comprobantes fueron encontrados en el celular de Matías Tabar, quien realizó tareas de remodelación en una propiedad del funcionario ubicada en el country Indio Cuá. (Foto: archivo)

La compra se efectuó en Rosen The Store, una empresa especializada en la comercialización de ropa de cama, acolchados y artículos de blanquería premium.

En ese marco, los investigadores intentan establecer si Kocsis fue quien concretó efectivamente la adquisición o si sus datos fueron utilizados para emitir la factura de una compra cuyo destinatario final habría sido otra persona.

Durante su declaración testimonial, Tabar admitió que su vínculo con Adorni iba más allá de los trabajos de construcción. Según relató, también intervenía como nexo entre el funcionario y distintos proveedores para gestionar compras destinadas a sus propiedades, a cambio de una comisión.