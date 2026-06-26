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Milei respaldó a Adorni, pero advirtió: "Si la Justicia lo encuentra culpable, lo eyecto de una patada"

Desde España, el Presidente dio una entrevista y ratificó su respaldo al jefe de Gabinete, aunque dejó en claro que su continuidad dependerá de lo que resuelva la Justicia. "Yo creo en su honestidad", dijo. Además, confirmó que buscará la reelección en 2027.

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Milei respaldó a Adorni

Milei respaldó a Adorni, pero advirtió: "Si la Justicia lo encuentra culpable, lo eyecto de una patada". (Foto: archivo)

El presidente Javier Milei salió en defensa de Manuel Adorni en medio de la investigación judicial que involucra al vocero presidencial y jefe de Gabinete, aunque dejó en claro cuál será el límite de ese respaldo. Desde Madrid, donde realiza una nueva gira oficial por España, aseguró que confía plenamente en su funcionario, pero afirmó que si la Justicia determina que es culpable, lo apartará inmediatamente del Gobierno.

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El presidente Javier Milei y el ministro de justicia, Bautista Mahiques continuan con la designación de jueces y fiscales federales. Foto: Casa Rosada

"Yo creo en la honestidad de Adorni. Pero si lo consideran culpable, lo vuelo, lo eyecto yo de una patada", sostuvo el mandatario durante una entrevista con el medio español El Observador.

Javier Milei, por Manuel Adorni: "Creo en su honestidad"

El Presidente volvió a manifestar su respaldo personal al funcionario y cuestionó las denuncias en su contra. "El tema ya está en la Justicia. Él tenía que presentar los números, fue, los presentó y listo. Que lo determine la Justicia", afirmó.

Consultado sobre la explicación que brindó Adorni respecto de su situación patrimonial, Milei respondió que le parece "absolutamente plausible", aunque aclaró que no le corresponde evaluar cuestiones jurídicas. "Yo no entiendo de temas de derecho. Me parece razonable, pero lo va a determinar la Justicia", insistió.

Al mismo tiempo, criticó a quienes definió como "denunciadores seriales" y sostuvo que las acusaciones contra el funcionario "exceden el límite de lo tolerable".

El límite que fijó para sus funcionarios

Pese al fuerte respaldo político, Milei marcó una línea que, según dijo, no está dispuesto a cruzar. "A mis ministros los banco hasta las últimas consecuencias, pero si la Justicia lo considera culpable, lo eyecto de una patada", afirmó.

De esa manera, el Presidente buscó diferenciar el apoyo político de la eventual responsabilidad penal de sus colaboradores y reiteró que esperará el avance del expediente antes de tomar cualquier decisión.

Milei confirmó que buscará la reelección

Durante la misma entrevista, Milei confirmó que será candidato en las elecciones presidenciales de 2027, al considerar que su gestión está llevando adelante "el mejor Gobierno de la historia". "¿Cómo no me voy a presentar si estamos haciendo el mejor Gobierno de la historia?", sostuvo.

El mandatario defendió las principales medidas económicas de su administración y aseguró que evitó una hiperinflación, impulsó miles de desregulaciones y sentó las bases para un crecimiento sostenido.

Además, pronosticó que la economía argentina podría crecer entre un 7% y un 8% anual una vez que disminuya el riesgo país y se consoliden las inversiones vinculadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Elogios para Messi y Scaloni

En el tramo final de la entrevista, Milei dejó la política de lado para hablar de la Selección argentina. Confesó su admiración por Lionel Messi, a quien calificó como un futbolista "fuera de serie", y reveló que incluso sufrió cuando el capitán argentino falló un penal durante el Mundial 2026.

"Nunca vi un tipo que haga las cosas que hace Messi. Cuando erró el penal la pasé para el culo", expresó.

También elogió al entrenador Lionel Scaloni, de quien dijo que "debería ser profesor de una escuela de negocios de liderazgo" por la manera en que conduce a un plantel repleto de figuras.

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