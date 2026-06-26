Milei respaldó a Adorni, pero advirtió: "Si la Justicia lo encuentra culpable, lo eyecto de una patada"

Al mismo tiempo, criticó a quienes definió como "denunciadores seriales" y sostuvo que las acusaciones contra el funcionario "exceden el límite de lo tolerable".

El límite que fijó para sus funcionarios

Pese al fuerte respaldo político, Milei marcó una línea que, según dijo, no está dispuesto a cruzar. "A mis ministros los banco hasta las últimas consecuencias, pero si la Justicia lo considera culpable, lo eyecto de una patada", afirmó.

De esa manera, el Presidente buscó diferenciar el apoyo político de la eventual responsabilidad penal de sus colaboradores y reiteró que esperará el avance del expediente antes de tomar cualquier decisión.

Milei confirmó que buscará la reelección

Durante la misma entrevista, Milei confirmó que será candidato en las elecciones presidenciales de 2027, al considerar que su gestión está llevando adelante "el mejor Gobierno de la historia". "¿Cómo no me voy a presentar si estamos haciendo el mejor Gobierno de la historia?", sostuvo.

El mandatario defendió las principales medidas económicas de su administración y aseguró que evitó una hiperinflación, impulsó miles de desregulaciones y sentó las bases para un crecimiento sostenido.

Además, pronosticó que la economía argentina podría crecer entre un 7% y un 8% anual una vez que disminuya el riesgo país y se consoliden las inversiones vinculadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Elogios para Messi y Scaloni

En el tramo final de la entrevista, Milei dejó la política de lado para hablar de la Selección argentina. Confesó su admiración por Lionel Messi, a quien calificó como un futbolista "fuera de serie", y reveló que incluso sufrió cuando el capitán argentino falló un penal durante el Mundial 2026.

"Nunca vi un tipo que haga las cosas que hace Messi. Cuando erró el penal la pasé para el culo", expresó.

También elogió al entrenador Lionel Scaloni, de quien dijo que "debería ser profesor de una escuela de negocios de liderazgo" por la manera en que conduce a un plantel repleto de figuras.