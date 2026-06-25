La caída de los intentos de interpelar a Manuel Adorni generó grietas en el PRO y la UCR

El exfuncionario sostuvo que desde hace tiempo observa una creciente distancia entre los principios fundacionales del partido y algunas de las decisiones adoptadas por su conducción.

"La protección brindada a Manuel Adorni fue, para mí, el hecho que terminó de hacer evidente esa distancia", afirmó en uno de los pasajes más duros de la carta.

Luego agregó: "Las organizaciones revelan su verdadera identidad en aquello que deciden justificar, tolerar o defender. Cuando la conveniencia política comienza a pesar más que la responsabilidad ética, el liderazgo pierde su sentido más profundo".

Buenos Aires, 25 de junio de 2026



Querido Esteban:



Leí con atención tu carta. Antes que nada, quiero decirte que respeto la decisión que tomaste y el camino personal que venís recorriendo. Nadie puede desconocer tu compromiso con el PRO, con la Argentina y con los valores que… https://t.co/Pu5L8O4LZl — Fernando de Andreis (@deAndreis) June 25, 2026

"Querido Esteban: leí con atención tu carta. Antes que nada, quiero decirte que respeto la decisión que tomaste y el camino personal que venís recorriendo" dijo De Andreis para luego, desconocer uno por uno los puntos de la carta de Bullrich.

"Tengo que decirte que me duele que una historia compartida de más de veinte años termine con una mirada que considero injusta hacia quienes seguimos trabajando para sostener este proyecto en un momento especialmente difícil", le respondió el diputado macrista.

Planteó, además, que desde el PRO fueron "los primeros en señalar públicamente que su designación (de Adorni) era un error y que no debía haberse producido", dijo al recordar "el tweet de Mauricio (Macri) inmediatamente después de conocerse el anuncio".

Agregó que "tampoco es cierto que hayamos renunciado a exigir responsabilidades. Más bien, todo lo contrario. Nosotros impulsamos la interpelación mediante un proyecto propio presentado por el presidente del PRO en el Senado, convencidos de que ese era el camino institucional correcto para esclarecer los hechos. No hubo nada nuevo en nuestra conducta".

Y remató: "El PRO siempre se para del lado de la ley y cumple con el compromiso de hacer lo que haya que hacer, no lo que conviene".

De Andreis dijo que "mucha de la información que llegó a la opinión pública fue incorrecta y, en algunos casos, terminó distorsionando la comprensión de los hechos".

También justificó la decisión de los diputados del PRO de no dar quorum a la sesión del martes en Diputados, que había sido impulsada por el resto de la oposición, para "no prestarse a una jugada desestabilizante" del kirchnerismo.

De Andreis resaltó que mientras le contestaba a Bullrich, se estaba cayendo la sesión pedida por el PRO para interpelar a Adorni este jueves en el Senado, por "falta de quorum de LLA y el kirchnerismo",

"Quienes hoy sostenemos el PRO también lo hacemos desde nuestras convicciones y con la responsabilidad de cuidar una fuerza política que atraviesa un momento complejo", señaló el secretario general del PRO.

¿Nueva crisis en la UCR por el caso Adorni?

La polémica por la interpelación de Manuel Adorni también profundizó la crisis interna en los bloques de diputados y derivó en la división de la UCR.

Un grupo de cinco diputados, encabezados por Pablo Juliano, pidió por carta a las autoridades nacionales del partido que ante la nueva fragmentación "no se use más y se preserve institucionalmente el nombre 'UCR' hasta que las autoridades pertinentes, ordenen la representación parlamentaria" que esté alineada con "los valores históricos del partido".

El diputado Pablo Juliano apuntó contra los legisladores radicales que no dieron quorum para tratar la interpelación a Manuel Adorni: "Si te hacés llamar de la UCR tenés que estar acá. Si te hacés llamar de la UCR no podés estar ausente acá. ¿Qué te dieron para no venir, qué te entregaron, qué precio estás pagando? A donde te querés llevar cientos de años de lucha".

Las críticas, según confirmaron fuentes legislativas a A24.com, están dirigidas a los diputados que ingresaron al Congreso por la lista de la UCR pero en los últimos meses terminaron funcionando como "radicales" en interbloques que toman posturas cercanas al gobierno de Javier Milei. Las críticas apuntan a cinco diputados radicales que se integraron al interbloque Provincias Unidas y a Karina Banfi, que conduce un monobloque.

Después presentaron la siguiente nota firmada por Pablo Juliano, Martín Lousteau, Mariela Coletta, Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán.

La estrategia de Bullrich que sorprendió a la propia Casa Rosada

También en el oficialismo, la caída de la sesión en el Senado, profundizó las rispideces entre la jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y los demás integrantes de la mesa política de la Casa Rosada, liderada por Karina Milei.

Las interpretaciones sobre lo sucedido fueron múltiples. La primera fue que Bullrich decidió no exponer al ministro coordinador a otro desgaste del peronismo en el recinto. Es el mismo argumento con el que había decidido levantar el informe de gestión del 2 de julio, aunque luego el jefe de Gabinete la contradijo y se mostró dispuesto a ir al Senado.

Pero también hubo quienes leyeron la maniobra como un mensaje interno a la Casa Rosada: si no resuelven la situación del jefe de Gabinete, el Senado seguirá paralizado y no podrá avanzar con la agenda del presidente Javier Milei. La ley de propiedad privada fue el costo que tuvo que pagar Bullrich, que aplazó el tema por segunda vez consecutiva.