manuel-adorni-ocupara-el-cargo-que-antes-tenia-guillermo-francos-al-igual-que-paso-en-la-jefatura-de-gabinete-foto-na-IPOSJUL3MRBGNANEMZLY6LFD3A Manuel Adorni asumió como director de YPF en reemplazo de Guillermo Francos.

El ingreso de Martín Maquieyra al board de YPF

Junto con Adorni, también se formalizó el desembarco del exdiputado del PRO Martín Maquieyra, en el marco de un acuerdo político entre La Libertad Avanza y el espacio que lidera Mauricio Macri.

Maquieyra es magíster en Gestión de Gas y Petróleo y fue diputado nacional por La Pampa desde 2013, con renovaciones de mandato en 2017 y 2021. Durante su paso por el Congreso, presidió y fue vicepresidente de la Comisión de Energía y Combustibles, además de impulsar leyes vinculadas al sector energético.

Renuncias, salarios y nueva conformación del Directorio

Los cambios fueron posibles tras las renuncias de José Rolandi y Eduardo Rodríguez Chirillo, quienes dejaron sus cargos por “razones personales”. El procedimiento incluyó una reunión formal del Directorio en la que se aceptaron las dimisiones y se aprobaron las nuevas designaciones del Poder Ejecutivo.

Desde YPF indicaron que la actualización de la nómina oficial se verá reflejada en los próximos días tanto en la web corporativa como en las comunicaciones dirigidas al mercado local y a la Bolsa de Nueva York.

En materia salarial, Adorni seguirá el mismo criterio que Nicolás Posse y Guillermo Francos durante su paso por la Jefatura de Gabinete: no cobrará honorarios como director. Su ingreso mensual será únicamente el correspondiente a su función en el Gabinete, estimado en $5.900.000 brutos.

720 - 2026-01-30T224656.760 El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, será director de YPF.

En abril de 2025, la Asamblea de Accionistas de YPF aprobó $11.096 millones para honorarios del Directorio. Según estimaciones del mercado, los contratos individuales rondan los $75 millones mensuales, aunque esa cifra no contempla gastos operativos y puede variar según el cargo.

Cómo quedó el Directorio de YPF

Con las nuevas designaciones, Manuel Adorni quedó como Director Titular clase A con Acción de Oro, mientras que Guillermo Francos pasó a la categoría clase D, reservada a representantes designados por accionistas minoritarios del sector privado.

El Directorio Titular de YPF quedó integrado por: Manuel Adorni; Guillermo Francos; Lisandro Catalán; Martín Maquieyra; Eduardo Alberto Ottino; Guillermo Gustavo Koenig; Emiliano José Mongilardi; César Rodolfo Biffi; Andrea Mariana Confini y Gerardo Damián Canseco.

En tanto, el Directorio Suplente está conformado por: Santiago Martínez Tanoira; Silvia Noemí Ayala; Mauricio Martín; María Martina Azcurra; Carla Antonela Matarese; Pamela Fernanda Verasay y Julio Alejandro Schiantarelli.