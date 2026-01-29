En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Karina Milei
Manuel Adorni
Casa Rosada

La mesa política del Gobierno vuelve a reunirse para pulir el temario que se tratará en extraordinarias

Encabezados por Karina Milei y Manuel Adorni, analizarán el pedido de los gobernadores patagónicos para declarar la emergencia por los incendios. No se descarta que el proyecto se sume al paquete de leyes que se enviará al Congreso.

El Gobierno vuelve a reunir a su mesa política para analizar la emergencia por el fuego en la Patagonia (Foto: Presidencia).

El Gobierno vuelve a reunir a su mesa política para analizar la emergencia por el fuego en la Patagonia (Foto: Presidencia).

La mesa política del Gobierno volverá a reunirse este jueves al mediodía en la Casa Rosada, en un contexto de creciente presión de varias provincias para que se declare la emergencia ígnea en la Patagonia y se refuercen los recursos nacionales destinados a combatir los incendios forestales que afectan desde hace meses a la región.

Leé también El Gobierno prepara un plan para eliminar los subsidios a empresas de colectivos y transferirlos a los pasajeros
el gobierno prepara un plan para eliminar los subsidios a empresas de colectivos y transferirlos a los pasajeros

El encuentro está previsto para las 12:00 y será encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Participarán además el jefe de Gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni; el asesor presidencial Santiago Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

No se descarta que también sea convocado el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, debido al impacto presupuestario que tendría una eventual declaración de emergencia.

Santilli y Torres recorrieron la zona afectada por incendios en Chubut

Desde hace semanas, los gobernadores patagónicos vienen reclamando a la Casa Rosada una mayor intervención del Estado nacional ante el avance del fuego, que ya arrasó más de 230 mil hectáreas en distintas provincias del sur.

En ese marco, Santilli mantuvo este miércoles una comunicación telefónica con el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, una de las provincias más afectadas, para dialogar sobre los operativos en curso y el proyecto de ley que impulsa la declaración de emergencia ígnea.

Torres es uno de los mandatarios que más presión pública ejerce para que el Congreso trate el tema durante las sesiones extraordinarias, que comenzarán el próximo lunes. A través de su cuenta de X, remarcó que la emergencia ya fue aprobada por las legislaturas provinciales, pero advirtió que eso no alcanza frente a la magnitud de los incendios.

“Como lo hicieron recientemente Chile y Estados Unidos ante emergencias de esta escala, la Argentina necesita activar mecanismos excepcionales que permitan sumar capacidades y coordinar esfuerzos entre todas las provincias y el Estado Nacional, priorizando lo más importante: resguardar la vida de los argentinos”, expresaron en un comunicado conjunto los gobernadores Sergio Ziliotto (La Pampa), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

El reclamo ya cosechó un amplio respaldo político. Acompañaron la iniciativa el PRO, con el expresidente Mauricio Macri a la cabeza, la UCR y bloques de la oposición dura como Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Izquierda, que incluso presentaron proyectos propios para atender la emergencia.

Uno de los textos que circula propone declarar la emergencia ígnea en Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, además de establecer como “zona de desastre” a las áreas específicamente afectadas por el fuego.

Antecedentes y posible ampliación del temario

El lunes pasado, la mesa política del Gobierno había definido que el temario de las sesiones extraordinarias de febrero se concentraría en la reforma laboral y en las modificaciones a la Ley Penal Juvenil, que incluyen la baja de la edad de imputabilidad.

Sin embargo, este martes, Patricia Bullrich reconoció que el Ejecutivo evalúa ampliar el temario para incorporar el debate sobre la emergencia por los incendios en el sur del país y dar respuesta al reclamo de los gobernadores.

“La incorporación al temario la tiene que anunciar el vocero, pero seguramente entre hoy y mañana esto va a aparecer”, anticipó la senadora oficialista.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Karina Milei Manuel Adorni Patagonia
Notas relacionadas
Causa YPF: el Gobierno busca frenar en la Justicia de EE.UU. la ofensiva de Burford Capital
Gobernadores patagónicos reclaman una ley para combatir el fuego, pero el Gobierno descarta su tratamiento
Así entraba Javier Milei al Teatro Roxy de Mar del Plata para ver a Fátima Flórez

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar