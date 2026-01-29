La mesa política del Gobierno vuelve a reunirse para pulir el temario que se tratará en extraordinarias

En ese marco, Santilli mantuvo este miércoles una comunicación telefónica con el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, una de las provincias más afectadas, para dialogar sobre los operativos en curso y el proyecto de ley que impulsa la declaración de emergencia ígnea.

Torres es uno de los mandatarios que más presión pública ejerce para que el Congreso trate el tema durante las sesiones extraordinarias, que comenzarán el próximo lunes. A través de su cuenta de X, remarcó que la emergencia ya fue aprobada por las legislaturas provinciales, pero advirtió que eso no alcanza frente a la magnitud de los incendios.

“Como lo hicieron recientemente Chile y Estados Unidos ante emergencias de esta escala, la Argentina necesita activar mecanismos excepcionales que permitan sumar capacidades y coordinar esfuerzos entre todas las provincias y el Estado Nacional, priorizando lo más importante: resguardar la vida de los argentinos”, expresaron en un comunicado conjunto los gobernadores Sergio Ziliotto (La Pampa), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

El reclamo ya cosechó un amplio respaldo político. Acompañaron la iniciativa el PRO, con el expresidente Mauricio Macri a la cabeza, la UCR y bloques de la oposición dura como Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Izquierda, que incluso presentaron proyectos propios para atender la emergencia.

Uno de los textos que circula propone declarar la emergencia ígnea en Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, además de establecer como “zona de desastre” a las áreas específicamente afectadas por el fuego.

Antecedentes y posible ampliación del temario

El lunes pasado, la mesa política del Gobierno había definido que el temario de las sesiones extraordinarias de febrero se concentraría en la reforma laboral y en las modificaciones a la Ley Penal Juvenil, que incluyen la baja de la edad de imputabilidad.

Sin embargo, este martes, Patricia Bullrich reconoció que el Ejecutivo evalúa ampliar el temario para incorporar el debate sobre la emergencia por los incendios en el sur del país y dar respuesta al reclamo de los gobernadores.

“La incorporación al temario la tiene que anunciar el vocero, pero seguramente entre hoy y mañana esto va a aparecer”, anticipó la senadora oficialista.