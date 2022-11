María Eugenia Vidal contó que mira Gran Hermano y reveló qué participante le cae pésimo

Embed

María Eugenia Vidal dio su veredicto sobre los participantes de Gran Hermano

Vidal dejó en claro que no tiene favoritismos por algún participante. “No me gustan tanto las personalidades de la casa. No soy fan de uno. Al comienzo todos queríamos estar con Thiago (Medina), pero después vi la escena esa donde se acostó al lado del chico que estaba durmiendo y no me gustó nada. No me pareció un chiste y no estuvo bueno”, aclaró.

María Eugenia Vidal 1.jpg María Eugenia Vidal reveló que le gusta ver Gran Hermano en sus ratos libres. (Foto: Captura Video)

Al ser consultada por Tomás Holder, la diputada confesó que le caía mal y expresó que no le gusta la "homofobia". Y agregó: "Todo bien con que hace un personaje, pero me parece que hay cosas que no están buenas ni siquiera dentro de un personaje. No está bueno que digas que sos homofóbico”.

Por último, siempre en un tono íntimo, Vidal reveló qué hace en sus ratos libres cuando termina su horario de trabajo. "Me gusta ver televisión. Gran Hermano es un montón porque está todos los días, las galas y un poco me aburre todo el programa. Pero saber lo que está pasando como lo sabe todo el mundo y discutirlo con amigos o con mis hijos, obvio que lo hago”, finalizó.

Fuego cruzado entre María Eugenia Vidal y Gabriela Cerruti por Gran Hermano"

Hace unas semanas, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, salió al cruce de la diputada de Juntos por el Cambio por haber criticado un cuestionamiento de la funcionaria a un participante de Gran Hermano que vinculó al presidente Alberto Fernández con un hecho de corrupción.

"¿El presidente está preocupado por Gran Hermano? ¿De verdad?", fueron las palabras de Vidal en su cuenta de Twitter, a lo que la vocera le contestó: "El presidente está preocupado, entre muchos otros temas, por la decencia en el ejercicio de la función pública. Ya sabemos que vos no. Te vimos destrozar la provincia".