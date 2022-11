Gran hermano 2022: Tomás Holder explicó por qué decidió alejarse de los medios tras ser eliminado

“No se olviden la edad que tengo. No se olviden que es difícil cuando sos pibe tener tantas cámaras en la cara”, aseguró Holder haciendo referencia a cómo le afectó la exposición que le hizo dar un paso al costado.

El ex participante desapareció de los medios luego de haber manifestado sentirse incómodo en A la Barbarossa (Telefe), cuando durante la entrevista, el joven amenazó con abandonar el estudio.

"Georgina, no quiero hablar más, en serio. Quiero retirarme, no me siento cómodo”, molesto por uno de los comentarios que hizo uno de los integrantes del programa conducido por Barbarossa.

Tomás Holder y Fernando Dente se cruzaron en PH por los chistes homofóbicos del ex Gran Hermano 2022

Fernando Dente y Tomás Holder tuvieron un picante cruce en PH, Podemos Hablar (Telefe). Todo ocurrió cuando Andy Kusnetzoff los hizo participar del punto de encuentro: el conductor les preguntó a los invitados si consideraban que aún había homofobia en la sociedad.

Ante esto, Dente se refirió a Holder, quien se había presentando en Gran Hermano 2022 como un personaje clasista y homofóbico.

"Entiendo que lo decís desde un lugar ingenuo pero yo como alguien gay, que lo ve desde afuera, es como si dijeras hago un personaje nazi...Entiendo que no fuiste consciente del peso de la palabra en la frase", señaló Dente.

"Yo no estoy de acuerdo con eso", respondió Holder, a lo que el actor le fue con todo. "Por supuesto que no podés estar de acuerdo con eso. Nadie puede estar a favor de la violencia y con cosas que todavía pasan, en este momento", arrojó Fernando. A lo que el ex participante le preguntó si él había sido agredido en la calle, lo que fue negado por Dente.

"Tengo amigos gays y los súper banco, me súper divierto. En mi entorno, mi familia, en mi sociedad no existe la discriminación", indicó Holder.

En ese momento, el actor lo llamó a reflexionar debido a que lo siguen muchos adolescentes en las redes sociales. "Si todos empezamos a abrir el debate...vos que tenés 21 años, te escucha gente joven", le propuso, Dente, dando por terminado el debate.