Mariano Cúneo Libarona adelantó que el Gobierno pedirá el "per saltum" por el fallo que favoreció a Chubut

Sobre la sentencia del juez federal de Rawson Hugo Ricardo Sastre, favorable a Chubut, consideró que se trata de "un disparate" y "una medida inadecuada", mientras calificó la actuación del magistrado como "una incompetencia manifiesta".

Además, señaló que "el juez se pone a legislar sobre cuestiones económicas ajenas al Poder Judicial".

"Es un disparate y vamos a recurrir al tribunal superior con per saltum", remarcó y relató que cuando salió el fallo se quedó "perplejo, sobre todo por la falta de solidez y de fundamento".

Por otra parte, Cúneo Libarona afirmó que "lo más grave" del panorama que encontró es el de las vacantes, y mencionó que el 33% de los puestos en la Justicia están sin cubrir, por lo que instó a los integrantes del Consejo de la Magistratura a ser "más eficientes y ágiles para cubrir los cargos que faltan".

"Tenemos que tener un sistema procesal jurídico rápido en todo el país con los esfuerzos económicos que podamos disponer. Tenemos que ordenar este sistema, no nos dejaron nada. No hay plata, y tenemos que acudir al máximo ingenio porque no hay plata", expresó.

28-02-2024_el_ministro_de_justicia_mariano (1).JPG El ministro de Justica adelantó que pedirá el per saltum por la coparticipación de Chubut. (Foto: Télam)

Para el ministro de Justicia hay que bajar la edad de imputabilidad

Sobre algunos organismos dependientes del ministerio que encabeza, explicó que hay dos que todavía no los nombra porque están en plena investigación en los que, sostuvo, "es impresionante lo que vamos descubriendo: corrupción, ineficiencia, empleados que no trabajan".

El funcionario, por otra parte, también señaló que "hay que bajar la edad de imputabilidad, es algo que el pueblo clama. La ley es de 1980, la criminalidad 40 años después cambió sustancialmente. Un joven de 14 años de 1980 no es igual a un joven de 14 años de 2024. Las reglas y costumbres cambiaron, y la ley tiene que ajustarse a los tiempos".

En ese sentido dijo que debido a los temas coyunturales todavía no se pudo dedicar a eso, pero sostuvo que "a partir de Semana Santa" se va a dedicar "full time al régimen penal de la minoridad, porque la consideramos que es una reforma sustancial".