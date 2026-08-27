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Causa Vialidad

La Justicia oficializó el embargo del departamento de Cristina Kirchner donde cumple la prisión domiciliaria

El Tribunal Oral Federal N°2 notificó al Registro de la Propiedad Inmueble la medida que alcanza a la propiedad en la que reside la ex mandataria de San José 1111.

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La Justicia oficializó el embargo del departamento de Cristina Kirchner. (Foto: archivo) 

La Justicia oficializó el embargo del departamento de Cristina Kirchner. (Foto: archivo) 

La Justicia oficializó el embargo del departamento de Cristina Kirchner ubicado en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. En esa vivienda la ex presidenta cumple actualmente su condena en el marco de la causa Vialidad.

Leé también La Justicia ordenó embargar el departamento de San José 1111 de Cristina Kirchner
Cristina Kirchner, en el balcón de su departamento, ubicado en San José 1111 (Foto: archivo).

El Tribunal Oral Federal (TOF) N°2 notificó este jueves al Registro de la Propiedad Inmueble la medida que alcanza a la propiedad en la que reside la ex mandataria. El departamento había sido embargado preventivamente luego de un nuevo pedido presentado por el fiscal Diego Luciani.

La decisión forma parte de las medidas impulsadas por la Justicia para preservar bienes con vistas a cubrir el decomiso fijado en la causa Vialidad, cuyo monto actualizado asciende a casi $685.000 millones. En una resolución emitida el pasado 12 de agosto, el tribunal integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso había ordenado avanzar sobre una serie de propiedades y activos.

La medida alcanzó bienes registrados a nombre de Los Sauces S.A. y Hotesur S.A., sociedades cuyas acciones se encuentran en manos de Máximo y Florencia Kirchner. Entre las propiedades incluidas también figuran inmuebles del Complejo Madero Center, en la Ciudad de Buenos Aires, además del Hotel La Aldea de El Chaltén y otras propiedades ubicadas en El Calafate y Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz.

El Tribunal Oral Federal N°2 notificó al Registro de la Propiedad Inmueble. (Foto: archivo)

El Tribunal Oral Federal N°2 notificó al Registro de la Propiedad Inmueble. (Foto: archivo)

El nuevo pedido formulado por Luciani tiene como objetivo preservar el patrimonio alcanzado por las medidas judiciales para garantizar el eventual decomiso de los bienes. La cifra establecida asciende a casi $685.000 millones y corresponde a la actualización del perjuicio económico determinado en el expediente.

La condena a Cristina Kirchner por la causa Vialidad

Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La causa investigó la adjudicación de 51 licitaciones de obra pública vial al Grupo Austral, perteneciente a Lázaro Báez, entre 2003 y 2015 para trabajos realizados en la provincia de Santa Cruz.

La sentencia consideró que existieron irregularidades en el direccionamiento de contratos de obra pública durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Actualmente, la ex presidenta cumple la pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria en el departamento de San José 1111, propiedad que ahora quedó formalmente alcanzada por el embargo dispuesto en el expediente.

En pocas palabras

  • Embargo oficializado: La Justicia ordenó el embargo del departamento de Cristina Kirchner donde cumple prisión domiciliaria.
  • Caso Vialidad: La medida busca garantizar el decomiso de bienes por casi $685.000 millones en la causa.
  • Propiedades involucradas: El embargo alcanza bienes de sociedades de Máximo y Florencia Kirchner, además de inmuebles y hoteles.
Resumen generado por Thinkindot AI
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