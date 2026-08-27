La Justicia oficializó el embargo del departamento de Cristina Kirchner donde cumple la prisión domiciliaria

El Tribunal Oral Federal N°2 notificó al Registro de la Propiedad Inmueble. (Foto: archivo)

El nuevo pedido formulado por Luciani tiene como objetivo preservar el patrimonio alcanzado por las medidas judiciales para garantizar el eventual decomiso de los bienes. La cifra establecida asciende a casi $685.000 millones y corresponde a la actualización del perjuicio económico determinado en el expediente.

La condena a Cristina Kirchner por la causa Vialidad

Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La causa investigó la adjudicación de 51 licitaciones de obra pública vial al Grupo Austral, perteneciente a Lázaro Báez, entre 2003 y 2015 para trabajos realizados en la provincia de Santa Cruz.

La sentencia consideró que existieron irregularidades en el direccionamiento de contratos de obra pública durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Actualmente, la ex presidenta cumple la pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria en el departamento de San José 1111, propiedad que ahora quedó formalmente alcanzada por el embargo dispuesto en el expediente.