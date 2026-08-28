Los 70 viajes al exterior de la dirigente que compró un departamento en el edificio donde está Cristina Kirchner

En junio de ese año viajó a Sudáfrica para participar de la Conferencia Política de Medio Término de IndustriALL Global Union. En los registros migratorios, el destino aparece asociado a Holanda debido a que el viaje se realizó mediante la aerolínea KLM.

Un mes antes había estado en México, donde participó de actividades sindicales y se fotografió junto al entonces embajador argentino Carlos Tomada. La actividad internacional continuó durante los años siguientes y tuvo distintos puntos de contacto con su carrera dentro de la UOM.

Un viaje por mes durante 2024 y el registro de los últimos dos años

En 2024, Calle realizó 12 salidas del país, prácticamente una por mes.Entre los destinos estuvo Brasilia, donde participó de una actividad junto a la senadora Anabel Fernández Sagasti y el exlegislador Oscar Parrilli. También viajó a Viena, Austria, para participar de encuentros relacionados con organizaciones sindicales internacionales.

En 2025 mantuvo el mismo ritmo, con otros 12 viajes internacionales. Ese año realizó tres viajes a Europa y una salida a Estados Unidos, además de distintos recorridos por países de América Latina.

Entre las actividades de ese período aparece el IV Congreso de la Federación de Industria de Comisiones Obreras, realizado en Toledo, España.

El ritmo se aceleró durante 2026. En lo que va del año, Calle ya concretó 18 salidas del país, según los registros citados.

Quién es María Soledad Calle

Calle desarrolló su carrera política y sindical en Campana, provincia de Buenos Aires. Primero trabajó en la Cámara de Diputados bonaerense y luego pasó por la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia.

En 2015 llegó al Concejo Deliberante de Campana, donde durante cuatro años presidió el bloque de La Cámpora, la agrupación liderada por Máximo Kirchner.

María Soledad Calle, dirigente sindical vinculada a la UOM y referente de La Cámpora en Campana. (Foto: redes sociales).

En paralelo comenzó a ganar protagonismo dentro de la UOM, donde desarrolló actividades sindicales y participó de encuentros internacionales. Calle además aparece vinculada a la creación de USEM SA, sociedad constituida en diciembre de 2022 junto con Adalberto Raúl Braconi.