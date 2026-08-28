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Los 70 viajes al exterior de la dirigente que compró un departamento en el edificio donde está Cristina Kirchner

María Soledad Calle, referente de La Cámpora en Campana y dirigente vinculada a la UOM, realizó 70 viajes al exterior desde 2022. Sus destinos incluyeron Europa, Estados Unidos, África y distintos países de América Latina.

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Los nuevos videos incorporados a la investigación muestran a “Bebote” Álvarez mientras cuestiona la calidad de un cargamento de cocaína proveniente de Bolivia. (Foto: captura).

Los nuevos videos incorporados a la investigación muestran a “Bebote” Álvarez mientras cuestiona la calidad de un cargamento de cocaína proveniente de Bolivia. (Foto: captura).

María Soledad Calle acumuló 70 salidas del país desde 2022, de acuerdo con registros migratorios difundidos en el programa WiFi de A24. La dirigente sindical y referente de La Cámpora en Campana viajó a destinos como España, México, Francia, Estados Unidos, Turquía, Austria, Alemania, Italia, Uruguay, Brasil, Chile, Colombia y Panamá.

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En varios casos, los destinos se repitieron. Parte de los viajes estuvieron relacionados con su actividad dentro de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y con su participación en IndustriALL Global Union, la organización sindical internacional que nuclea a trabajadores de distintas ramas industriales.

Mar&iacute;a Soledad Calle junto a Cristina Kirchner, en una de las im&aacute;genes que exhibe su cercan&iacute;a con el kirchnerismo. (Foto: redes sociales).

María Soledad Calle junto a Cristina Kirchner, en una de las imágenes que exhibe su cercanía con el kirchnerismo. (Foto: redes sociales).

El movimiento internacional de Calle coincide además con su creciente participación en el ámbito sindical. Durante el mismo período quedó vinculada a USEM SA, una empresa que recibió un contrato para administrar parte de los fondos de la UOM, en una operación millonaria que actualmente es investigada por la Justicia.

Once viajes en 2023 y una agenda sindical internacional

Durante 2023, Calle realizó 11 viajes al exterior. Según los registros citados, estuvo en Uruguay, México, Francia, Brasil, Italia y Sudáfrica.

En junio de ese año viajó a Sudáfrica para participar de la Conferencia Política de Medio Término de IndustriALL Global Union. En los registros migratorios, el destino aparece asociado a Holanda debido a que el viaje se realizó mediante la aerolínea KLM.

Un mes antes había estado en México, donde participó de actividades sindicales y se fotografió junto al entonces embajador argentino Carlos Tomada. La actividad internacional continuó durante los años siguientes y tuvo distintos puntos de contacto con su carrera dentro de la UOM.

Un viaje por mes durante 2024 y el registro de los últimos dos años

En 2024, Calle realizó 12 salidas del país, prácticamente una por mes.Entre los destinos estuvo Brasilia, donde participó de una actividad junto a la senadora Anabel Fernández Sagasti y el exlegislador Oscar Parrilli. También viajó a Viena, Austria, para participar de encuentros relacionados con organizaciones sindicales internacionales.

En 2025 mantuvo el mismo ritmo, con otros 12 viajes internacionales. Ese año realizó tres viajes a Europa y una salida a Estados Unidos, además de distintos recorridos por países de América Latina.

Entre las actividades de ese período aparece el IV Congreso de la Federación de Industria de Comisiones Obreras, realizado en Toledo, España.

El ritmo se aceleró durante 2026. En lo que va del año, Calle ya concretó 18 salidas del país, según los registros citados.

Quién es María Soledad Calle

Calle desarrolló su carrera política y sindical en Campana, provincia de Buenos Aires. Primero trabajó en la Cámara de Diputados bonaerense y luego pasó por la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia.

En 2015 llegó al Concejo Deliberante de Campana, donde durante cuatro años presidió el bloque de La Cámpora, la agrupación liderada por Máximo Kirchner.

Mar&iacute;a Soledad Calle, dirigente sindical vinculada a la UOM y referente de La C&aacute;mpora en Campana. (Foto: redes sociales).

María Soledad Calle, dirigente sindical vinculada a la UOM y referente de La Cámpora en Campana. (Foto: redes sociales).

En paralelo comenzó a ganar protagonismo dentro de la UOM, donde desarrolló actividades sindicales y participó de encuentros internacionales. Calle además aparece vinculada a la creación de USEM SA, sociedad constituida en diciembre de 2022 junto con Adalberto Raúl Braconi.

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