Martha Pelloni opinó sobre el triple crimen: "Los narcos financian la política de la provincia de Buenos Aires"

“Hace rato que la problemática del narcotráfico la tenemos centralizada en la provincia de Buenos Aires. Y aunque estén presos estos narcos financian la política de la provincia de Buenos Aires y esto se tiene que terminar, se tiene que decir. Lo que ha pasado no habría ocurrido si los políticos no estaban entongados”.

En otra oportunidad Martha Pellini ya había hecho declaraciones contra el narcotráfico y había marcado su posible vinculación con la política al igual que en esta nota donde centró sus reclamos en la provincia de Buenos Aires tras la muerte de las tres jóvenes en Florencio Varela y la posterior detención de Pequeño J en Perú, el presunto autor intelectual del hecho, quien sería un jefe narco.