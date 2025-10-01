En vivo Radio La Red
Martha Pelloni opinó sobre el triple crimen: "Los narcos financian la política de la provincia de Buenos Aires"

La religiosa se mostró “preocupada” por este presente del narcotráfico en el territorio bonaerense y también apuntó a la Policía y la Justicia. “Es terrible lo que pasa”, sostuvo.

Martha Pelloni opinó sobre el triple crimen.

Martha Pelloni opinó sobre el triple crimen.

En el marco del triple crimen en Florencio Varela, Martha Pelloni se refirió al narcotráfico y destacó que “los narcos financian la política en la provincia de Buenos Aires”, y destacó que está “muy preocupada por el tema y no es algo de hoy”. Sin embargo, dejó un mensaje optimista: "Vamos a salir adelante”.

Leé también Triple crimen narco: buscan el video de los asesinatos en el celular de "Pequeño J"
Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como “Pequeño J”, y su mano derecha, Matías Agustín Ozorio. 

En A24, la religiosa opinó sobre los asesinatos de las tres jóvenes de La Matanza: “La forma en cómo se ha dado y lo que va apareciendo día a día que tiene que ver con la Policía, con los políticos, y con la Justicia, con todo el entramado de la acción social, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, es terrible”.

“Vamos a salir adelante, pero el tema del narcotráfico es terrible y no es un tema de estas tres chicas, sino de todas las mujeres que todos los días tenemos un femicidio y la violencia es mayor donde la droga ha entrado, la que más matan es a la mujer que también la usan para trata”, sostuvo Pelloni.

Embed

Hace rato que la problemática del narcotráfico la tenemos centralizada en la provincia de Buenos Aires. Y aunque estén presos estos narcos financian la política de la provincia de Buenos Aires y esto se tiene que terminar, se tiene que decir. Lo que ha pasado no habría ocurrido si los políticos no estaban entongados”.

En otra oportunidad Martha Pellini ya había hecho declaraciones contra el narcotráfico y había marcado su posible vinculación con la política al igual que en esta nota donde centró sus reclamos en la provincia de Buenos Aires tras la muerte de las tres jóvenes en Florencio Varela y la posterior detención de Pequeño J en Perú, el presunto autor intelectual del hecho, quien sería un jefe narco.

