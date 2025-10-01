En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Jubilaciones
Beneficios

ANSES: cuándo se cobran las jubilaciones en octubre 2025

El organismo previsional dio detalles de cómo será el calendario de pagos, los nuevos montos con aumento y el bono extra para los beneficiarios.

ANSES: calendario de pagos jubilados octubre 2025.

ANSES: calendario de pagos jubilados octubre 2025.

Con el comienzo del mes de octubre la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó todos los datos sobre los pagos para jubilados y pensionados. De esta manera, el organismo compartió las fechas de cobro junto con los valores actualizados tras el aumento previsto por ley y el refuerzo mensual que sigue vigente.

Leé también AUH ANSES octubre 2025: adelantan el calendario de pagos, ¿cuándo vas a cobrar?
Calendario ANSES octubre 2025: fechas de cobro, aumentos y bono de $70.000

Por eso los beneficiarios pueden consultar desde Mi ANSES su recibo de haberes. Ahí mismo se detallan todos los importes correspondientes para cada prestación y se aclara cómo es que impacta el bono en los diferentes niveles de ingreso.

Monto de las jubilaciones de ANSES en octubre 2025

Según el IPC, las jubilaciones y pensiones suben un 1,9%. Además, se mantiene el bono de $70.000 que reciben quienes perciben los haberes más bajos.

  • La jubilación mínima pasó a $326.304,88 y con el bono llega a $396.304,88.
  • La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) queda en $261.016,96 y con el bono $331.016,96.
  • Las Pensiones No Contributivas (PNC) es de $228.381,85 y con el bono llega $298.381,85.
  • La jubilación máxima pasó de $2.154.562,04 a $2.195.498,72.

Este esquema busca priorizar a los sectores más vulnerables.

calendario anses.jpg
ANSES junio 2025: calendario de pagos con aumentos, aguinaldo y extra de $70.000 para AUH, jubilados y asignaciones

ANSES junio 2025: calendario de pagos con aumentos, aguinaldo y extra de $70.000 para AUH, jubilados y asignaciones

¿Quiénes cobran el bono de $70.000?

El refuerzo de $70.000 le corresponde a todos los jubilados y pensionados que perciben la mínima. Para quienes superan ese nivel, el bono se paga de manera proporcional hasta alcanzar el límite de $396.304,88.

Esto significa que si el haber supera esa cifra, el beneficiario ya no accede al refuerzo.

Cuándo cobro la jubilación de ANSES en octubre 2025

El calendario de pagos ya está definido y se organiza según la terminación del DNI:

Jubilaciones y pensiones que no superan la mínima

  • DNI terminados en 0 - 8/10
  • DNI terminados en 1 - 9/10
  • DNI terminados en 2 - 9/10
  • DNI terminados en 3 - 13/10
  • DNI terminados en 4 - 14/10
  • DNI terminados en 5 - 15/10
  • DNI terminados en 6 - 16/10
  • DNI terminados en 7 - 17/10
  • DNI terminados en 8 - 20/10
  • DNI terminados en 9 - 21/10

Jubilaciones y pensiones que superan la mínima

  • DNI terminados en 0 y 1 - 22/10
  • DNI terminados en 2 y 3 - 23/10
  • DNI terminados en 4 y 5 - 24/10
  • DNI terminados en 6 y 7 - 27/10
  • DNI terminados en 8 y 9 - 28/10

De esta manera, ANSES garantiza que durante octubre todos los jubilados y pensionados reciban sus haberes.

