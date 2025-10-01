ANSES: cuándo se cobran las jubilaciones en octubre 2025

Este esquema busca priorizar a los sectores más vulnerables.

¿Quiénes cobran el bono de $70.000?

El refuerzo de $70.000 le corresponde a todos los jubilados y pensionados que perciben la mínima. Para quienes superan ese nivel, el bono se paga de manera proporcional hasta alcanzar el límite de $396.304,88.

Esto significa que si el haber supera esa cifra, el beneficiario ya no accede al refuerzo.

Cuándo cobro la jubilación de ANSES en octubre 2025

El calendario de pagos ya está definido y se organiza según la terminación del DNI:

Jubilaciones y pensiones que no superan la mínima

DNI terminados en 0 - 8/10

DNI terminados en 1 - 9/10

DNI terminados en 2 - 9/10

DNI terminados en 3 - 13/10

DNI terminados en 4 - 14/10

DNI terminados en 5 - 15/10

DNI terminados en 6 - 16/10

DNI terminados en 7 - 17/10

DNI terminados en 8 - 20/10

DNI terminados en 9 - 21/10

Jubilaciones y pensiones que superan la mínima

DNI terminados en 0 y 1 - 22/10

DNI terminados en 2 y 3 - 23/10

DNI terminados en 4 y 5 - 24/10

DNI terminados en 6 y 7 - 27/10

DNI terminados en 8 y 9 - 28/10

De esta manera, ANSES garantiza que durante octubre todos los jubilados y pensionados reciban sus haberes.