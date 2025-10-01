En vivo Radio La Red
Política
Elecciones
Axel Kicillof
A semanas de las elecciones nacionales, Kicillof se reunió con Cristina Kirchner en San José

El gobernador bonaerense se reunió durante una hora y media con la expresidenta en su departamento de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria. De qué hablaron.

Marina Jiménez Conde
por Marina Jiménez Conde |
"Fue un buen encuentro, duró una hora y media, hablaron de la situación nacional, internacional y de seguir sumando fuerzas para las elecciones de octubre", revelaron fuentes cercanas al gobernador a A24.com.

La reunión tuvo lugar esta tarde pero no hubo imágenes difundidas de ningunas de las dos partes. Tanto Kicillof como Fernández de Kirchner encabezan las dos líneas principales de la coalición Fuerza Patria, el armado político con el que el peronismo volverá a competir en las elecciones nacional del 26 de octubre, después de la contundente victoria en la provincia de Buenos Aires del pasado 7 de septiembre.

El alejamiento entre Kicillof y la expresidenta lleva varios meses y tensiona la interna de la principal fuerza opositora del Gobierno de Javier Milei. La última vez que el gobernador coincidió con Fernández de Kirchner fue en la sede del PJ, cuando el 10 de junio pasado, la Corte Suprema confirmó la condena en contra de la expresidenta. En esa oportunidad, el gobernador hasta llamó a marchar con una columna propia contra la condena de la exmandataria.

Es que Kicillof siempre mantuvo una postura pública de respaldo hacia la jefa del PJ, pese al distanciamiento que se concretó cuando oficializó la creación del espacio Movimiento Derecho al Futuro, que fue tomado como una forma de disputarle poder al cristinismo.

La visita se da en un momento de tensión política para el oficialismo nacional que atraviesa por momentos de tensión cambiaria, a pesar del apoyo que recibió de parte del Tesoro de Estados Unidos, y de tensión política, luego de que José Luis Espert sea señalado por presuntos vínculos con el narcotráfico.

La expresidenta, incluso, aprovecho esa situación para dedicarle un posteo en redes sociales a Milei. "¡Ay Milei!... Me parece que se avivaron que después del domingo 26 devaluás", dijo la exmandataria y después ironizó: “¿Y lo del ‘Profe’ Espert? ¿Qué me contás Milei? Tu primer candidato a diputado nacional en la PBA, el que gritaba ‘cárcel o bala’… asociado y recibiendo dólares de los narcos”.

Ante ese contexto, el peronismo se reagrupa y planifica la estrategia electoral en el mes en el que tendrán lugar las elecciones nacionales.

En el departamento de San José, Fernández de Kirchner recibió varias visitas políticas. El candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana, y el postulante a diputado por San Juan, Juan Manuel Urtubey, fueron algunas de las figuras a las que recibió.

