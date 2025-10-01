A24.com

Oriana Sabatini reveló el sexo del bebé que espera con Paulo Dybala y contó cuándo nacerá

Desde Roma, Oriana Sabatini habló sobre su embarazo: reveló el sexo del bebé y cuándo nacerá.

1 oct 2025, 21:14
Este miércoles Oriana Sabatini compartió una noticia muy esperada en LAM (América TV): reveló el sexo de su primer bebé junto a Paulo Dybala. La cantante, que atraviesa un momento de enorme felicidad, se mostró relajada y espontánea durante la charla con Ángel de Brito y el panel del programa.

"¿Cómo se lo dijiste a Paulo?", le preguntó el conductor. "Cuando llegué a las vacaciones, dije: 'Voy a esperar 15 días'. Después, claro, me di cuenta de que si no me estaba viniendo por otro tema, ahí tenía un problema grave. Y le dije: 'No, escúchame. Te espero después del entrenamiento. Nos hacemos el test. Y así fue'. Y lo hicimos juntos y vimos ahí que había enganchado", relató Oriana desde Roma.

La artista también se sinceró sobre cómo vive esta nueva etapa. "Tengo un cagazo terrible", confesó. Y explicó con total honestidad: "Me cuesta la parte de crecer. No te voy a mentir. Me cuesta mucho cerrar una etapa. Yo tengo el síndrome de Peter Pan. No me gusta crecer y a veces veo madres que pierden su identidad".

En medio de la charla, Adabel Guerrero quiso saber: "¿Y prefieren que sea nene o nena?". "Es una nena igual", reveló Oriana, provocando una ola de festejos en el estudio.

Además, la panelista le preguntó si ya habían pensado en nombres. "Estamos ahí. Están pensando. Tenía algunos anotados. Tengo algunos que ya me gustan desde hace mucho. Pero esto es un trabajo en equipo. Nos tiene que gustar a los dos. Y yo soy medio como cabeza dura, ¿viste? Si me gusta uno es como que te obligo", respondió entre risas.

Además, De Brito quiso saber cuándo está previsto el nacimiento. "Tengo fecha para el día del cumpleaños de mi madre (Catherine Fulop), que es el 11 de marzo", reveló Oriana.

Cómo fue la tierna reacción de Tiziana Sabatini tras la noticia del embarazo de Oriana y Paulo Dybala

Este martes Oriana Sabatini y Paulo Dybala compartieron una noticia que conmovió a sus seguidores: están esperando su primer hijo. El anuncio, que rápidamente se volvió viral, llegó a través de un video titulado “Primer posteo de nosotros tres”, en el que se muestra la ecografía del bebé y escenas íntimas cargadas de emoción entre la pareja.

Utilizando una cámara digital sencilla, Oriana registró momentos que transmiten una profunda conexión y alegría. En el clip publicado en Instagram, se puede ver a Dybala con una sonrisa radiante, reflejando el entusiasmo que viven como futuros padres. Las imágenes se alternan con fragmentos de la ecografía, donde escuchan por primera vez los latidos y señales de vida de su bebé, generando un ambiente cálido y conmovedor.

La noticia no tardó en generar una ola de reacciones en redes sociales. Amigos cercanos, figuras del espectáculo y miles de fanáticos se volcaron a los comentarios para felicitar a la pareja y enviarles buenos deseos en esta nueva etapa de sus vidas.

