Oriana Sabatini reveló el sexo del bebé que espera con Paulo Dybala y contó cuándo nacerá

Además, la panelista le preguntó si ya habían pensado en nombres. "Estamos ahí. Están pensando. Tenía algunos anotados. Tengo algunos que ya me gustan desde hace mucho. Pero esto es un trabajo en equipo. Nos tiene que gustar a los dos. Y yo soy medio como cabeza dura, ¿viste? Si me gusta uno es como que te obligo", respondió entre risas.

Además, De Brito quiso saber cuándo está previsto el nacimiento. "Tengo fecha para el día del cumpleaños de mi madre (Catherine Fulop), que es el 11 de marzo", reveló Oriana.

Embed

Cómo fue la tierna reacción de Tiziana Sabatini tras la noticia del embarazo de Oriana y Paulo Dybala

Este martes Oriana Sabatini y Paulo Dybala compartieron una noticia que conmovió a sus seguidores: están esperando su primer hijo. El anuncio, que rápidamente se volvió viral, llegó a través de un video titulado “Primer posteo de nosotros tres”, en el que se muestra la ecografía del bebé y escenas íntimas cargadas de emoción entre la pareja.

Utilizando una cámara digital sencilla, Oriana registró momentos que transmiten una profunda conexión y alegría. En el clip publicado en Instagram, se puede ver a Dybala con una sonrisa radiante, reflejando el entusiasmo que viven como futuros padres. Las imágenes se alternan con fragmentos de la ecografía, donde escuchan por primera vez los latidos y señales de vida de su bebé, generando un ambiente cálido y conmovedor.

La noticia no tardó en generar una ola de reacciones en redes sociales. Amigos cercanos, figuras del espectáculo y miles de fanáticos se volcaron a los comentarios para felicitar a la pareja y enviarles buenos deseos en esta nueva etapa de sus vidas.