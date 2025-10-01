Se filtró cuál es la app que usaron los asesinos en el triple crimen de Florencio Varela

-
Cifrado de grado militar: protege mensajes de texto, archivos, llamadas de voz y video de extremo a extremo.
-
Registro anónimo: no requiere número de teléfono ni compartir contactos.
-
Sin almacenamiento en la nube: los datos se transmiten directamente de dispositivo a dispositivo.
-
Optimización para conexiones lentas: funciona incluso en redes 2G o WiFi congestionado.
-
Transferencia rápida de archivos grandes con función de reanudación en caso de interrupciones.
-
Compatibilidad multiplataforma, disponible en iOS, Android y computadoras de escritorio.
“Esta aplicación está perfectamente diseñada para el anonimato. No se necesita ni usuario ni contraseña. Se puede crear un chat en cualquier momento e invitar a que se sume gente”, explicó Ariel Corgatelli, especialista en ciberseguridad.
Sobre la particularidad de Zangi de no almacenar datos en la nube, el especialista contó en LN+ que “los chats o videos quedan guardados solo si el usuario lo configura previamente así en su dispositivo”, lo que complica enormemente el acceso a información relevante para la investigación.
“Respecto a la supuesta grabación del triple crimen, hay que ver si, quien realizó la transmisión en vivo, la guardó o no y si se puede recuperar”, agregó.
Consultado sobre la posibilidad de bloquear Zangi, Corgatelli concluyó: “No hay forma. Ningún proveedor de internet puede porque, al tener cifrado militar y como utiliza varios protocolos de salida, siempre salta. Con lo cual debería haber algún infiltrado en esa transmisión y tomar esa información. O que un tercero grabe directamente la pantalla”.