Se filtró cuál es la app que usaron los asesinos en el triple crimen de Florencio Varela

Cifrado de grado militar : protege mensajes de texto, archivos, llamadas de voz y video de extremo a extremo.

Registro anónimo : no requiere número de teléfono ni compartir contactos.

Sin almacenamiento en la nube : los datos se transmiten directamente de dispositivo a dispositivo.

Optimización para conexiones lentas : funciona incluso en redes 2G o WiFi congestionado.

Transferencia rápida de archivos grandes con función de reanudación en caso de interrupciones.

Compatibilidad multiplataforma, disponible en iOS, Android y computadoras de escritorio.

“Esta aplicación está perfectamente diseñada para el anonimato. No se necesita ni usuario ni contraseña. Se puede crear un chat en cualquier momento e invitar a que se sume gente”, explicó Ariel Corgatelli, especialista en ciberseguridad.

Sobre la particularidad de Zangi de no almacenar datos en la nube, el especialista contó en LN+ que “los chats o videos quedan guardados solo si el usuario lo configura previamente así en su dispositivo”, lo que complica enormemente el acceso a información relevante para la investigación.

“Respecto a la supuesta grabación del triple crimen, hay que ver si, quien realizó la transmisión en vivo, la guardó o no y si se puede recuperar”, agregó.

Consultado sobre la posibilidad de bloquear Zangi, Corgatelli concluyó: “No hay forma. Ningún proveedor de internet puede porque, al tener cifrado militar y como utiliza varios protocolos de salida, siempre salta. Con lo cual debería haber algún infiltrado en esa transmisión y tomar esa información. O que un tercero grabe directamente la pantalla”.