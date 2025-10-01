A24.com

¿Todo mal?

La particular foto de Ricky Montaner tras el supuesto engaño de Stefi Roitman con Nico Furtado

Sorpresivamente comenzó a circular el rumor de un affaire entre Stefi Roitman y Nico Furtado. Posteriormente, Ricky Montaner publicó un posteo en el que da a entender cómo se encuentra su relación con su pareja.

1 oct 2025, 21:26
Ricky Montaner decidió salir al cruce de los rumores que vinculaban a Stefi Roitman con Nico Furtado, compartiendo un posteo en redes sociales que parecía destinado a despejar cualquier duda sobre el supuesto encuentro íntimo.

Más allá del descargo público que compartieron en Instagram, cómo se tomaron realmente la noticia los protagonistas sigue siendo algo que solo ellos conocen con certeza, un asunto que permanece dentro de la pareja. Sin embargo, por el momento, deciden mostrarse felices y unidos, alejando las especulaciones, teorías y malas vibras sobre su relación.

Recientemente, el cantante y la actriz asistieron juntos al partido del Inter de Miami, equipo de Lionel Messi, contra el Chicago Fire. La pareja aprovechó la ocasión para disfrutar del encuentro y dejar ver su complicidad frente a las cámaras.

En la fotografía que Ricky eligió para compartir en redes, se lo puede ver abrazando a Stefi y con una gran sonrisa, mientras ella mantiene la misma actitud relajada y feliz, luciendo la camiseta rosa.

De igual manera, publicó otras imágenes de la misma salida, una en solitario y otra junto a su papá, Ricardo Montaner, dejando en claro que se trató de un plan familiar.

Qué dijo Nico Furtado de los rumores con Stefi Roitman

Nico Furtado sintió la necesidad de salir a aclarar los rumores que circularon con vehemencia acerca de que tendría un affaire con Stefi Roitman.

Su palabra salió al aire de Intrusos (América TV) luego de una charla que tuvo con la periodista Laura Ubfal. “No soy de aclarar nunca estas cosas. Realmente no entro en este juego”, comenzó diciendo el actor.

Acto seguido, agregó: "Como a vos te tengo aprecio, te cuento, por si te interesa, que acá no hay nada".

Entrando en detalle explicó que comparte amistades con Stefi en España, lo que podría justificar que se los vea en los mismos lugares. “Con Stefi compartimos mismo grupo de amigos en Madrid e incluso, uno de nuestros managers, por lo que no sería nada que nos vean en un mismo lugar con nuestro círculo”, aseguró.

Sin embargo, fue contundente al aclarar que ese no fue el caso en esta ocasión. Finalmente, apuntó con dureza contra Magalí Sica, la influencer que subió el video: "Esta impresentable chica editó esto donde no se nos ve juntos en ningún momento y encima en calles distintas… Es un delirio y no entiendo cómo pueden darle réplica con tan absurdo video. Por favor no alimenten cosas que están a la vista que son mentira".

