José Luis Espert respondió sobre Fred Machado: "Yo no soy ningún narco, no fui financiado por ningún narco"

"Puedo saber yo cuando en 2019 voy a presentar mi libro, lo que esa persona hace cuatro años después. Cuando uno entra en una campaña política de cero, la cantidad de gente que se te acerca es enorme", defendió su posición luego de que se lo vincule a Fred Machado, quien le habría facilitado movilidad en ese momento.

En diálogo con Pablo Rossi de A24, afirmó: "Yo usé vehículos que el sello partidario me proveía. No sé si eran de él", al responder que usó una Jeep Grand Cherokee, vehículo ligado a Machado. En ese sentido, abundó que "el que maneja los recursos del candidato no es el candidato" y replicó que "es un tema del sello partidario con el que competí".

"En el 2019, para tengamos una idea la nube de pedos en la cual andaba... arrancaba de cero en política, nunca había hecho política, recién me había casado, estaba presentando mi libro, estaba preparando la plataforma política. Cuando entrás en política y te ven atractivo se te mete gente buena que te quiere apoyar y otra gente muy mala que hoy anda diciendo cualquier cosa de mí. Esa gente mala te la mete la gente porque no quiere que te metas en la política", expresó.

La supuesta transferencia por 200 mil USD

Rossi le consultó a Espert sobre una supuesta transferencia realizada el 1ero de febrero del 2020, de parte de un fondo fiduciario ligado a Fred Machado, datos que figuran en la denuncia que el dirigente de Argentina Humana, Juan Grabois, realizó en la Justicia.

"Un papel de una supuesta contabilidad paralela, de una causa que hay en Estados Unidos. de qué estamos hablando. Yo no le voy a dar el gusto a Grabois de que este sea el único tema de campaña. Lo que no quieren ellos que se discutan las cosas que hay que discutir en campaña. Yo voy a trabajar con esto en la Justicia", advirtió Espert.

"Grabois meteme más denuncias, vamos a ir a la Justicia a pelearnos, ahora van a venir las mías contra vos. No te voy a permitir que manches el laburo de mis viejos de toda la vida", instó. Entonces, reafirmó: "Yo no soy ningún narco, no fui financiado por ningún narco, es toda campaña sucia".

El respaldo del oficialismo

El legislador se refirió a los dichos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien dijo en declaraciones radiales que el tema debía ser explicado. "Yo hablé con Patricia de esto y ella me dijo que fue una desafortunada declaración de ella, y al mismo tiempo, fue malinterpretada", lamentó.

Consultado sobre un posible renuncia a su candidatura, el postulante de LLA fue tajante: "De ninguna manera, me siento más fuerte que nunca. No lo hubiera aceptado porque es darle el gusto a estos tipos".

En ese sentido, agradeció el apoyo brindado por el presidente Javier Milei tras el estado público que tomó la denuncia en su contra: "Pero además el presidente me ha recontra bancado. Al igual de la calificación que usó el mandatario para referirse a la polémica, Espert replicó que "es un chisme de peluquería". "Esto es mierda kirchnerista que nos quiere poner en pie de igualdad. Podemos explicar cada peso de nuestro patrimonio, me lo gané laburando", enfatizó.