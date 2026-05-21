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Carmiña estalló furiosa contra la producción de Gran Hermano y denunció una "humillación" tras el repechaje

La periodista paraguaya explotó en sus redes tras el incómodo momento que vivió en pleno vivo, cuando Mavinga debió decidir su vuelta a la casa de Gran Hermano mediante el Golden Ticket. Aquí, el fuerte descargo de Carmiña Masi.

21 may 2026, 09:29
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Carmiña estalló furiosa contra la producción de Gran Hermano y denunció una “humillación” tras el repechaje
Carmiña estalló furiosa contra la producción de Gran Hermano y denunció una “humillación” tras el repechaje

Carmiña estalló furiosa contra la producción de Gran Hermano y denunció una “humillación” tras el repechaje

La gala de repechaje de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) dejó uno de los momentos más incómodos y polémicos de la temporada. En el centro de la escena quedó Carmiña Masi, quien reaccionó con furia en sus redes sociales después de sentirse expuesta y avergonzada durante la emisión de este miércoles por la noche.

La periodista paraguaya buscaba regresar a la casa más famosa del país luego de haber sido expulsada semanas atrás a raíz de sus fuertes comentarios discriminatorios contra Mavinga, situación que generó un enorme repudio dentro y fuera del reality.

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Aunque no logró ingresar directamente, ya que terminó tercera en la votación del público, el programa sorprendió al ofrecerle una nueva oportunidad a través de un Golden Ticket. Sin embargo, la producción decidió que la decisión final quedara en manos de Mavinga, quien había sido afectada por aquellos dichos y que incluso terminó abandonando el juego tras sentirse emocionalmente desbordada por el conflicto.

En plena transmisión en vivo, la participante fue contundente al momento de dar su respuesta: “A Carmiña la perdono, pero no entra”, expresó frente a todos, dejando sin efecto la posibilidad de que Masi volviera al reality.

El episodio generó tensión inmediata en el estudio y un clima de total incomodidad durante el prime time de Telefe. Si bien Carmiña evitó reaccionar en el momento y sostuvo la calma frente a cámara, minutos más tarde utilizó sus redes sociales para descargar toda su bronca contra el ciclo.

A través de sus historias de Instagram, la ex participante compartió un video acompañado por una frase lapidaria: “No me merecía”. Luego, visiblemente indignada, cuestionó el mecanismo utilizado por el programa para definir el Golden Ticket.

“¿Desde cuándo una participante decide el Golden Ticket de una participante a otra, señor Gran Hermano? ¡Por favor!”, lanzó molesta.

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Pero su descargo no terminó ahí. En otro tramo del video, disparó sin filtro: “Y lecciones de moral a mí no. No sos mi papá para decirme ‘Carmiña se portó bien, le voy a dar este Golden Ticket, pero que decida Mavinga’. Humillación así, conmigo no”.

Más tarde, redobló la apuesta con otro mensaje todavía más duro publicado en sus redes: Me siento asqueada. Innecesario humillarme así y exponer a Mavinga con algo que pasó hace un montón y era un tema terminado. Se acabó la margarita estúpida”.

En medio del escándalo, Carmiña Masi también mostró mensajes de apoyo de sus seguidores y destacó la cantidad de votos que recibió para volver al juego, donde consiguió ubicarse en el tercer lugar.

Vale recordar que en esta instancia del repechaje había dos lugares asegurados para volver a la competencia y dos Golden Ticket disponibles. El tercero apareció de manera inesperada y quedó sujeto a la decisión de Mavinga, quien había sido víctima de los comentarios racistas y discriminatorios de la periodista paraguaya.

IG Carmiña Masi tras el repechaje

Cómo reaccionaron los participantes de Gran Hermano al ver entrar a la casa a Charlotte Caniggia

Luego de varios días de rumores y versiones cruzadas, este miércoles se concretó uno de los ingresos más esperados en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe): Charlotte Caniggia desembarcó en la casa y revolucionó por completo el clima del reality apenas puso un pie en el juego.

Durante su presentación, la mediática dejó en claro que llega dispuesta a dar show y fiel a su personalidad lanzó frases que rápidamente llamaron la atención. “A mí me gusta hacer de todo”, expresó primero. Después, sorprendió con otra definición muy particular sobre sí misma: “Yo considero que soy un ángel, yo soy un ser de luz iluminado”. Incluso, entre risas, deslizó una advertencia sobre su carácter: “Quizás en las peleas puedo llegar a ser medio mala”.

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Instantes más tarde, Charlotte ingresó oficialmente a la casa mientras los participantes seguían todo desde el SUM. Al verla aparecer, varios estallaron de sorpresa y emoción, aunque entre los gritos también se escuchó una pregunta inesperada: “Quién es ella”.

Con su estilo relajado y espontáneo, la hija de Mariana Nannis y Claudio Caniggia comenzó a recorrer los ambientes buscando a los jugadores, dando inicio a una nueva etapa dentro del reality que promete momentos de tensión, diversión y mucho protagonismo.

Charlotte Caniggia GH

     

 

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