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Benjamín Vicuña se plantó ante una sensible versión sobre sus hijos en Turquía y su enojo con la China Suárez

El actor Benjamín Vicuña se refirió a los trascendidos que había perdido contacto con sus hijos en Turquía y una supuesta intención de demandar a la China Suárez.

21 may 2026, 09:40
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Benjamín Vicuña se plantó ante una sensible versión sobre sus hijos en Turquía y su enojo con la China Suárez
Benjamín Vicuña se plantó ante una sensible versión sobre sus hijos en Turquía y su enojo con la China Suárez

Benjamín Vicuña se plantó ante una sensible versión sobre sus hijos en Turquía y su enojo con la China Suárez

En los últimos días se conoció una versión que indicaba de un supuesto enojo de Benjamín Vicuña con la China Suárez por haber perdido el contacto con sus hijos en Turquía.

Se dijo que el actor estaba muy enojado con su ex por no tener comunicación con sus dos hijos Magnolia y Amancio mientras se encuentran en ese país con la madre y el futbolista Mauro Icardi, y que incluso estaba evaluando demandarla.

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Lo cierto es que ante este escenario, Benjamín Vicuña explicó la situación de sus hijos en Turquía y pidió reflexionar cuando se habla de los menores en público.

El artista chileno habló con el ciclo Desinteligencia Artificial (DGO) y además de hablar de su buen presente laboral con la obra Secreto en la montaña y la serie El resto bien, aprovechó para aclarar ese rumor que surgió y explicar que dentro de poco sus hijos regresarán a la Argentina para estar con él.

“No me gusta tener que salir a aclarar esto porque eso sí se transforma en una gran noticia. Pero yo hablo con mis hijos, ellos están bien, pronto van a estar acá conmigo en Buenos Aires, que me llena de ilusión y el resto es que no me gusta cuando ellos son noticia”, aclaró el actor.

Y dejó en claro su malestar cuando surgen ese tipo de trascendidos que involucran el aspecto familiar: “Me banco yo ser noticia, lo bueno y lo malo. Mis estrenos, lo laboral, incluso lo personal, pero esto que me pasó en este último año, que mis hijos sean noticia o material para un programa, es algo que debemos pensar”, concluyó Benjamín Vicuña.

benjamin vicuña y la china suarez

La contundente frase de Benjamín Vicuña sobre la China Suárez en medio de la tensión familiar

Benjamín Vicuña habló de su vínculo con la China Suárez y dejó en claro que espera recuperar la buena onda por el bienestar de sus dos hijos, Magnolia y Amancio.

En una entrevista con Tatiana Schapiro para Infobae, el actor chileno abrió su corazón y habló sin vueltas sobre la relación con su ex pareja, quien hace tiempo se instaló en Turquía con el futbolista Mauro Icardi.

"Durante mucho tiempo lo tuvimos estando separados", reconoció con sinceridad el artista. Y agregó recordando los años que pasaron juntos como familia: "Compartimos muchas cosas y yo espero que algún se pueda tener un poquito de sentido común y de buena onda, básicamente por los chicos".

La declaración deja ver que, más allá de las diferencias, el actor busca un terreno común donde prime la paz por encima de los conflictos que sugieron en los últimos meses. El futuro de ese vínculo es incierto, pero lo que está claro es que los hijos siguen siendo el motor que lo impulsa a tender puentes.

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