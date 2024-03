El receptor del sueldo del legislador reveló: "Estoy muy contento, gracias. Mi señora me anotó, pero no me acuerdo cuándo".

El sorteo que puso de moda Javier Milei

Esta metodología de sortear el sueldo la implementó Javier Milei, cuando era diputado, y que realizó hasta el 15 de diciembre del año 2023, luego de asumir la presidencia. El jefe de Estado sorteó veinticuatro sueldos desde el 12 de diciembre de 2022.

"El que actúa en política es un servidor público y tiene que entender que no es para siempre. Los tipos que estuvieron, están y se quieren quedar toda la vida, tal vez en algún tiempo funcionó, ya no funciona más. La política necesita oxigenarse, que surjan jóvenes", expresó.