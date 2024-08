Martín Tetaz tildó de "barrabrava" a Milei por usar a la pedofilia para pegarle en redes

“Las agresiones me parece que hablan más del agresor que de otra cosa. Ayer muchos me decían ‘contestale algo’ y yo decía que no vale la pena porque la mejor respuesta es dejarlo expuesto, que se muestre la agenda y que quede claro dónde quieren instalar la agenda de la discusión. Todo esto pasa cuando estamos discutiendo cómo se van a financiar las jubilaciones y el Congreso acaba de aprobar una ley que al Gobierno no le gusta”, dijo Tetaz en diálogo con Urbana Play.