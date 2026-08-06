La crisis de angustia de Yipio tras la salida de Juanicar de Gran Hermano: el video

Su reacción no sorprendió a quienes siguen de cerca el reality. Desde el comienzo de la competencia, construyó un vínculo muy cercano con Juani, tanto dentro del juego como en lo personal.

Cómo fue la charla de Gran Hermano con Juanicar

La gala de Gran Hermano estuvo marcada por un momento de enorme emoción cuando el Big convocó a Juanicar al confesionario para informarle que su madre, Roxana, había sido internada por un problema de salud. Tras escuchar el mensaje de la producción y conocer el deseo de su familia, el participante tomó una decisión inmediata.

"Tengo que comunicarte algo, no es nada para alarmarse. La mami está padeciendo un muy pequeño problema de salud, pero tu familia nos pidió que te avisáramos. Ellos preferirían que abandonaras el juego, tengo la responsabilidad de transmitirte esta información", le comunicó. Sin dudarlo, el jugador respondió: "Me voy con mi mamá".

De regreso en la casa, recibió el cariño de sus compañeros, que intentaron darle fuerzas antes de la despedida. Yipio, una de las personas con las que más afinidad construyó durante la competencia, buscó llevarle tranquilidad: "Ya sé cómo funciona esto, no es nada grave sino te lo hubiesen dicho antes. Tu familia te necesita, quedate tranquilo, te amo".

También Zilli intentó transmitirle ánimo con una frase cargada de esperanza: "Te vas a darle un beso a tu mamá y volvés". En tanto, Pincoya lo despidió entre lágrimas con unas sentidas palabras, mientras que Luana no pudo contener la emoción y terminó llorando por la partida de su compañero.