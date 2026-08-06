Roberto García Moritán rompió el silencio tras los rumores de romance con dos famosas: "Estoy..."

Antes de terminar el vivo, ironizó con la repercusión mediática y dejó una definición que buscó poner fin a las especulaciones. "Voy a competir el año que viene en el Partido Demócrata Progresista. Háganme mucha mala prensa".

Y cerró con una frase contundente sobre su presente sentimental: "Estoy soltero. Dedíquense a sus vidas".

Qué contaron en LAM sobre los dos romances en simultáneo de Roberto García Moritán

Una inesperada versión sobre la vida sentimental de Roberto García Moritán salió a la luz este jueves en LAM (América TV). En el ciclo aseguraron que el político estaría atravesando un nuevo capítulo personal y que tendría vínculos con dos mujeres reconocidas del ambiente artístico.

La primera en dar la información fue Pilar Smith, quien contó que Moritán estaría saliendo con Emily Ceco, periodista y exparticipante de Love is Blind, a quien habría conocido en Radio Tú.

"Tenemos video de ellos caminando anoche por el barrio de Palermo rumbo a la casa de él", continuó la panelista mientras mostraban las imágenes en el programa de Ángel de Brito.

Además, Pilar aclaró que se trataría de un vínculo reciente: "Salen hace tres, cuatro semanas. Es incipiente. Primero se conocieron ahí, se empezaron a seguir en Instagram, y después él, por Instagram, en privado, le pidió el teléfono".

Pero la historia no terminó allí. Minutos más tarde, Pepe Ochoa sumó otra versión y aseguró que Moritán también tendría un acercamiento con otra figura conocida. "Me cuenta que esta vecina, mujer, que le abrió varias veces las puertas a ella. No pernoctan", relató.

Luego, lanzó una afirmación contundente: "Moritán no solo se está comiendo a Emily Ceco, sino también a Virginia Gallardo". Y agregó: "La diputada, entre proyecto y proyecto va a lo de Moritan".