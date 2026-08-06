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Roberto García Moritán rompió el silencio tras los rumores de romance con dos famosas: "Estoy..."

Tras los rumores que lo relacionaban con Emily Ceco y Virginia Gallardo, Roberto García Moritán rompió el silencio.

6 ago 2026, 23:34
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Luego de que en LAM (América TV) contaran que estaría iniciando romances con Emily Ceco y Virginia Gallardo, Roberto García Moritán decidió salir a responder. Lo hizo a través de un vivo en Instagram, donde negó de manera contundente las versiones y apuntó contra quienes las difundieron.

Molesto, el exfuncionario cuestionó el tratamiento que recibió su vida privada y lanzó un duro mensaje contra los programas de espectáculos: "Qué triste tiene que ser tu realidad para que tu vida profesional se centre en hablar de otros diciendo mentiras y tirando mier… todo el tiempo".

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Lejos de quedarse ahí, volvió a cargar contra quienes instalaron esos rumores y expresó: "Qué triste hacer de tu vida el hablar mal de otras personas, pobre gente, Dios mío".

Durante la transmisión también habló de su futuro político y aseguró que buscará competir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Además, insistió en que las versiones sobre su vida personal son falsas y sostuvo: "Se van a querer matar por toda esa mala leche con la que hablan de mí y mi familia, y cómo inventan situaciones".

Antes de terminar el vivo, ironizó con la repercusión mediática y dejó una definición que buscó poner fin a las especulaciones. "Voy a competir el año que viene en el Partido Demócrata Progresista. Háganme mucha mala prensa".

Y cerró con una frase contundente sobre su presente sentimental: "Estoy soltero. Dedíquense a sus vidas".

Qué contaron en LAM sobre los dos romances en simultáneo de Roberto García Moritán

Una inesperada versión sobre la vida sentimental de Roberto García Moritán salió a la luz este jueves en LAM (América TV). En el ciclo aseguraron que el político estaría atravesando un nuevo capítulo personal y que tendría vínculos con dos mujeres reconocidas del ambiente artístico.

La primera en dar la información fue Pilar Smith, quien contó que Moritán estaría saliendo con Emily Ceco, periodista y exparticipante de Love is Blind, a quien habría conocido en Radio Tú.

"Tenemos video de ellos caminando anoche por el barrio de Palermo rumbo a la casa de él", continuó la panelista mientras mostraban las imágenes en el programa de Ángel de Brito.

Además, Pilar aclaró que se trataría de un vínculo reciente: "Salen hace tres, cuatro semanas. Es incipiente. Primero se conocieron ahí, se empezaron a seguir en Instagram, y después él, por Instagram, en privado, le pidió el teléfono".

Pero la historia no terminó allí. Minutos más tarde, Pepe Ochoa sumó otra versión y aseguró que Moritán también tendría un acercamiento con otra figura conocida. "Me cuenta que esta vecina, mujer, que le abrió varias veces las puertas a ella. No pernoctan", relató.

Luego, lanzó una afirmación contundente: "Moritán no solo se está comiendo a Emily Ceco, sino también a Virginia Gallardo". Y agregó: "La diputada, entre proyecto y proyecto va a lo de Moritan".

     

 

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