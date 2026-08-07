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El polémico comentario de Eliana Guercio sobre la familia de Juanicar en Gran Hermano que desató la furia en redes

Eliana Guercio cuestionó la decisión de la familia de Juanicar tras su salida de Gran Hermano y sus dichos generaron una ola de críticas entre los seguidores.

7 ago 2026, 00:30
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ELIANA GUERCIO
ELIANA GUERCIO

La salida de Juanicar de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) no solo conmovió a sus compañeros dentro de la casa, sino que también abrió un intenso debate fuera del reality. El participante abandonó el juego luego de que el Big le informara en el confesionario que su madre había sido internada tras sufrir un preinfarto provocado por un pico de estrés.

El delicado episodio fue analizado en el debate del programa, donde las declaraciones de Eliana Guercio generaron una fuerte controversia. La panelista cuestionó la decisión que tomó la familia del participante al pedir que abandonara el reality y expresó: "A mí me parece que para poner tu prioridad antes que la de tu hijo, tiene que ser un caso de vida o muerte, más con las ganas que tenía ese chico de jugar Gran Hermano. Me parece un acto sumamente egoísta que lo sienten en el confesionario para decirle que la familia le está pidiendo que salga, porque ni siquiera él puede decidir".

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Sus palabras no tardaron en provocar una ola de reacciones en las redes sociales, donde numerosos usuarios salieron a defender a la familia de Juanicar y cuestionaron con dureza la postura de la panelista. "Los nefastos Trezeguet y Guercio cuestionando a la familia de Juanicar y diciendo que especulan por los votos que él tenía para irse. No tienen límites", escribió un usuario.

Otro expresó su sorpresa al escuchar el debate: "No puedo creer lo que estoy escuchando de Eliana Guercio". En la misma línea, otro internauta sostuvo: "Es increíble como nadie frenó eso. Por algo la familia decidió eso. No es cuestionable".

Las críticas continuaron multiplicándose con mensajes como "Qué asco me dieron, horribles esos comentarios con un tema tan delicado" y "Es un asco esta mujer...", reflejando el fuerte rechazo que despertaron las declaraciones de Guercio.

Cómo fue la reacción de Yipio tras la salida de Juanicar de Gran Hermano

Finalmente, Juanicar decidió abandonar la casa de Gran Hermano Generación Dorada por voluntad propia, luego de ser informado de que su madre, Roxana, había sido internada tras sufrir un preinfarto provocado por un pico de estrés. "Me voy con mi mamá", expresó sin dudar durante la charla con el dueño de la casa.

En plena gala, el Big lo convocó al confesionario para comunicarle el delicado cuadro de salud de su madre y transmitirle la decisión tomada por sus familiares. Tras escuchar la noticia, el participante optó por dejar la competencia y acompañar a su familia en este momento difícil.

Entre los más afectados por su salida estuvo Yipio. La jugadora volvió a atravesar una situación muy sensible dentro del reality, ya que anteriormente había vivido la partida de Andrea del Boca en dos ocasiones, además de su propia experiencia personal.

Mientras el resto intentaba procesar lo ocurrido en el living, la uruguaya se refugió en una habitación, donde rompió en un llanto desconsolado y dejó ver el fuerte impacto que le provocó la partida de su amigo. "Estoy harta", gritó entre lágrimas.

Su reacción no sorprendió a quienes siguen de cerca el programa. Desde el inicio de la competencia, había construido un lazo muy estrecho con Juani, tanto en lo que respecta al juego como en lo personal.

     

 

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