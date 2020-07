Para Massot "no fue prudente" el comunicado de la oposición por la muerte de Gutiérrez

Nicolás Massot, Director del Banco Ciudad

A horas de que la oposición emitiera un fuerte comunicado sobre el homicidio de Fabián Gutiérrez, ex secretario de la familia Kirchner, el ex diputado nacional Nicolás Massot rompió el silencio y aseguró que "no fue prudente" el escrito que se difundió por redes sociales.

Durante una entrevista con Facundo Pastor, en 4 Días, el ahora Director del Banco Ciudad habló, además, sobre la cuarentena, el presunto espionaje ilegal que habría llevado adelante la AFI y del que habría sido víctima, y su relación con el ex presidente Mauricio Macri.

"Las medidas que, a veces por la falta de casos gracias a Dios, parecen excesivas cuando uno se mira en el espejo de vecinos como en el caso de Brasil, pareciera, al menos en parte y no exento de críticas, darle la razón a lo rígido en la Argentina"

"Creo que la expresiones que hubieron fueron con falta de prudencia o cautela, no se perdía nada en darle un poco más de tiempo, al menos en el inicio, a las pericias a la Justicia. Se ha transformado en una mala costumbre esto de casi solaparse con el trabajo de la Justicia a los solo fines de sacar una tajada respecto de la interpretación que se le pueden dar a causas que todavía están en sus orígenes. No me parece que las redes sociales y las expresiones políticas prematuras sean la mejor forma de abordar estos casos. No me pareció la manera más prudente si lo que se quería marcar era la conveniencia de que la causa pasara a la órbita Federal o plantear alguna duda respecto de la fiscal, había otros mecanismos"

"No es patrimonio de la oposición, es una costumbre política, que también existe en el periodismo y en toda la sociedad. Junto con Emilio Monzó y Rogelio Frigerio estamos convencidos y no vamos a cesar en el pedido de moderación, sensatez y mesura como un medio para alcanzar ámbitos de acuerdo, que para nada significa eliminar el eje oficialismo y oposición"

"La aparición de la pandemia, la visualización del Presidente, el jefe de Gobierno, el Gobernador trabajando mancomunadamente en pos de la solución sanitaria o medidas económicas fue muy alentadora, y me hice ilusiones, y aún tengo, de que esta emergencia puede quebrar esta dinámica de falsa grieta. Nadie piensa que Horacio Rodríguez Larreta deja de ser uno de los principales referentes de la oposición por sentarse semanalmente con el Presidente, eso es de una inmadurez política inédita"

"Siempre existen fábulas y como todo mito cuando se confirma es bastante doloroso y en el plano personal uno se siente vulnerado. La política sobre todo es pública, no quiere decir que no exista el secreto, pero la política bien hecha se hace a la luz pública. Con Emilio nos manejamos siempre con la franqueza de que no hay nada que esconder. Tenemos la constatación de que El espionaje existió y era llevado a cabo por empleados de la AFI, y eso si terminara acá reviste una gravedad sin precedentes" "La Justicia debe establecer si había una cadena de mandos y cuál era".

"No hablo con Macri desde el año pasado. Es el ex presidente y una figura muy relevante en la oposición, que tiene mucho ascendente y liderazgo, pero no diría que es el líder en el mismo sentido que tenía hasta ahora. Cambiemos tiene un importante número de dirigentes con mucha expectativa electoral y eso horizontaliza mucho el liderazgo".