Mauricio Macri sobre Javier Milei: Violento, con una psicología "especial" y un "mandato destructivo"

Embed

"Lo bueno que tiene él es el sincericidio, la honestidad. Un político no tiene que tener dos discursos, tiene que decir lo mismo en público y que en privado", dijo Macri sobre Javier Milei en forma de elogio y a modo de autocrítica señaló que habló "poco" durante su mandato entre 2015 y 2019.

Sobre Milei, manifestó que "a veces es demasiado frontal, demasiado duro, demasiado violento para algunos" y advirtió que "los viejos meados creemos en otros tipo de formas pero estamos en otros tiempos y creo que su autenticidad es lo más valioso".

"Milei a veces da batallas que no debería dar pero la gente votó a alguien sabiendo que tenía una psicología especial. La gente no es tonta, la gente votó alguien con un mandato destructivo y de confrontación, y no está haciendo algo distinto de lo que propuso", expresó Mauricio Macri.

Mauricio Macri habló sobre la relación del PRO y La Libertad Avanza

En relación con el acercamiento electoral entre su partido y los libertarios, Macri aseguró que “puede haber un acuerdo electoral entre el PRO y con La Libertad Avanza en 2025″. Aunque aclaró que cuando Milei habló de la posibilidad de una “fusión”, le dijo: “Antes de casarnos tenemos que conocernos. Espero que este proceso madure y se genere el espíritu de sociedad, de trabajar en conjunto y tener listas en el 2025″.

javier milei mauricio macri.webp Asunción de Javier Milei como presidente, saludando a Mauricio Macri. (foto: archivo)

Macri se refirió también a la reciente incorporación al Gobierno de María Tettamanti, como secretaria de Energía, tras la salida de Eduardo Rodríguez Chirillo. La funcionaria ingresó con el aval del líder del PRO.

“Para aquellos berreta que hablan de cargos, nosotros nunca fuimos eso, el PRO vino a hacer política de otra manera, para que el Estado tenga que estar al servicio de la gente y, por suerte, la gente nos dio la oportunidad de gobernar y las cosas, en casi todos los aspectos, mejoraron”, sostuvo Macri y consideró: “Este primer gesto que hubo de pedir colaboración en el tema energético fue positivo”.

En ese sentido, confirmó que "Daniel González, el viceministro de Toto Caputo (Economía), eligió a Tettamanti, que no había estado en nuestro Gobierno pero que se sumó a los equipos de campaña de Juntos por el Cambio”.