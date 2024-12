Mauricio Macri replicó a Milei sobre la posible alianza electoral: "cumplir con la palabra..."

"En función a lo dicho por el presidente Milei “O vamos juntos en todos lados o vamos separados; trampas al electorado, no”, acuerdo, porque esa fue siempre mi posición: Poner todas las ideas sobre la mesa, cumplir con la palabra como nosotros hicimos este año, ser absolutamente transparentes con el electorado y, ante todo, cuidar la República", expresó Mauricio Macri en su cuenta de X.

La entrevista de Javier Milei para Forbes

El presidente, Javier Milei concedió un reportaje exclusivo a la revista Forbes en el que repasó el primer año de su gestión, adelantó sus planes para 2025, y condicionó una eventual alianza con el partido liderado por Mauricio Macri para las legislativas del año que viene a un acuerdo nacional.

La entrevista se verá completa el 29 de diciembre, pero se difundieron algunos pasajes de la charla. “Las elecciones van a ser extremadamente importantes para marcar la velocidad de la reforma. La hicimos de una manera rápida, pero podríamos haberlo hecho muchísimo más rápido", dijo el Presidente.

"El dolor que tuvo que soportar el pueblo argentino durante el primer trimestre, si no hubiera sido porque la política empastaba todo, hubiera sido mucho más breve", consideró Milei.

Al ser consultado sobre si podría negociar con el espacio de Mauricio Macri, el Presidente respondió que será a todo o nada.

"No hago ese cálculo. Me niego rotundamente. Eso es hacerle trampa al electorado. O vamos juntos en todo o vamos separados. Trampas al electorado, no. Los que estamos del lado de las ideas de la libertad, nos ponemos de este lado. Del otro lado no me interesa porque yo no estoy, no tengo nada que hablar con los kukas", dijo.

El plan económico de Javier Milei

En otros pasajes del reportaje, Milei admitió que nunca pensó que sería presidente. “Nunca estuvo en mis planes”, dijo y sentenció que el cambio fue cuándo entró como diputado al Congreso y empezó la campaña electoral presidencial.

“Me tuve que involucrar. Ganamos dos bancas de Diputados y cuando hicimos el sorteo de la dieta, en Mar del Plata, nos encontramos que en las escalinatas del Costa Galana se habían juntado más de 10.000 personas. Entonces mi hermana dijo: ‘Vas a ser presidente’. No le erró. No estaba en mis planes ni mis aspiraciones, nunca lo había pensado hasta que mi hermana me dijo eso”, recordó.

Asimismo, se refirió a su programa económico: "Es mejor y mucho más consistente porque está construido desde el equilibrio fiscal. Además, lo logramos sin una hiperinflación previa, sin una expropiación tipo de Plan Bonex, no hicimos controles de precios, sin fijar el tipo de cambio y recomponiendo tarifas".