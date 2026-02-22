Máxima tensión por la reforma laboral: Florencia Carignano ratificó su accionar y LLA pidió echarla de la Cámara

“La gente se va a dar cuenta cuando vaya a pedir vacaciones y les digan que no”, advirtió, en un mensaje con fuerte tono político contra la iniciativa impulsada por La Libertad Avanza.

Cruces con Lilia Lemoine y clima de máxima tensión

La diputada también cargó contra su par oficialista Lilia Lemoine, a quien acusó de provocar a la oposición durante la sesión. “Es una cosplayer, no una periodista”, lanzó, en declaraciones radiales, en otra muestra del nivel de confrontación que atraviesa al Congreso.

El episodio de los cables se produjo en medio de gritos, acusaciones cruzadas y un clima de extrema tensión política que marcó el tratamiento de la reforma laboral.

Tras lo ocurrido, los legisladores de La Libertad Avanza presentaron formalmente un pedido para expulsar a Carignano de la Cámara baja por considerar que incurrió en “inhabilidad moral” y en actos de vandalismo contra el patrimonio del Estado, además de afectar el trabajo de los taquígrafos.

La solicitud abrió un nuevo frente de conflicto político y parlamentario, ya que se trata de una de las sanciones más severas que prevé el reglamento.

Reforma Laboral Senado

Pese a la presión del oficialismo, la ex titular de la Dirección Nacional de Migraciones ratificó su postura y sostuvo que su actuación estuvo vinculada a su rol como representante política. Afirmó que su objetivo fue “defender a los laburantes” y remarcó que lo ocurrido en el recinto fue consecuencia de la falta de reglas claras en la conducción del debate.

El cruce suma un nuevo capítulo a la confrontación entre el oficialismo y la oposición en el Congreso y anticipa discusiones reglamentarias y políticas en torno a los límites de las protestas dentro del recinto.

Mientras el pedido de expulsión avanza en el plano institucional, Carignano redobló la apuesta y dejó en claro que no piensa retroceder, en un escenario de máxima tensión legislativa atravesado por la reforma laboral y la disputa por el control del debate parlamentario.