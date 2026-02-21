Paro de controladores aéreos: cuándo habrá demoras y cancelaciones de vuelos en todo el país

El cronograma de las medidas

Las restricciones variarán según el día y el tipo de vuelo alcanzado:

Jueves 26: afectará a toda la aviación entre las 15 y las 18.

afectará a toda la aviación entre las 15 y las 18. Viernes 27: impacto general entre las 19 y las 22.

impacto general entre las 19 y las 22. Sábado 28: alcanzará a vuelos privados y no comerciales de 13 a 16.

alcanzará a vuelos privados y no comerciales de 13 a 16. Domingo 1: afectará vuelos comerciales de cabotaje de 9 a 12.

afectará vuelos comerciales de cabotaje de 9 a 12. Lunes 2: volverá a impactar en toda la aviación de 5 a 8.

El conflicto entre Atepsa y la empresa estatal se arrastra desde el año pasado. Incluye reclamos salariales y denuncias por supuestos incumplimientos del convenio colectivo de trabajo. En agosto, ambas partes habían acordado una suba del 15% en cuatro tramos, lo que permitió frenar momentáneamente las protestas. Sin embargo, hacia fin de año se retomaron las asambleas y paros, lo que derivó en la intervención oficial.

STXD7GQ4DNF2DHJXGNQYCTCWJE Una bandera del gremio ATEPSA, en una de las torres de control.

Servicio esencial y límites a las protestas

EANA recordó que la navegación aérea está considerada un servicio esencial por ley. Por este motivo, los sindicatos deben informar las medidas con al menos cinco días de anticipación y no pueden afectar más del 45% de la operación total.

Además, al tratarse de una empresa pública, las negociaciones salariales se rigen por los lineamientos del Estado nacional a través de la Oficina Nacional de Empleo Público.

paro de aeronavegantes.jpg La medida limitará autorizaciones de despegue según franjas horarias y tipo de operación, en medio de un conflicto salarial.

Más complicaciones para viajar

El escenario se suma a una semana compleja para el transporte aéreo. Días atrás, el paro general convocado por la CGT, con adhesión de gremios aeronáuticos, obligó a cancelar y reprogramar vuelos, afectando a más de 65.000 pasajeros.

Entre los sindicatos que participaron estuvieron pilotos, tripulantes de cabina, personal de tierra y jerárquicos del sector. Ahora, con los controladores en conflicto, las aerolíneas prevén nuevas modificaciones operativas.

Por ese motivo, desde el sector recomiendan a quienes tengan vuelos programados verificar el estado de su itinerario con anticipación, mantenerse en contacto con la aerolínea y prever posibles cambios de horario.