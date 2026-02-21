En vivo Radio La Red
Paro de controladores aéreos: cuándo habrá demoras y cancelaciones de vuelos en todo el país

El gremio Atepsa confirmó un plan de protestas escalonadas. La medida limitará autorizaciones de despegue según franjas horarias y tipo de operación, en medio de un conflicto salarial.

El cierre de febrero estará marcado por nuevas complicaciones para quienes tengan vuelos en la Argentina. La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) anunció un plan de medidas de fuerza que comenzará el jueves próximo y se extenderá durante varios días, con impacto en los despegues en todos los aeropuertos del país.

El gremio explicó que la protesta responde a la falta de acuerdo con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), luego de que venciera la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo.

Desde Atepsa aclararon que no se suspenderá por completo la actividad aerocomercial, pero sí habrá restricciones en la autorización de despegues en horarios específicos. Esto podría generar demoras, reprogramaciones y cancelaciones en distintos vuelos.

Durante las franjas horarias afectadas, los controladores no otorgarán permisos de salida ni procesarán planes de vuelo. Además, se suspenderán tareas administrativas no esenciales. Sin embargo, quedarán exceptuadas las aeronaves sanitarias, humanitarias, de Estado, emergencias y operaciones de búsqueda y rescate.

El cronograma de las medidas

Las restricciones variarán según el día y el tipo de vuelo alcanzado:

  • Jueves 26: afectará a toda la aviación entre las 15 y las 18.
  • Viernes 27: impacto general entre las 19 y las 22.
  • Sábado 28: alcanzará a vuelos privados y no comerciales de 13 a 16.
  • Domingo 1: afectará vuelos comerciales de cabotaje de 9 a 12.
  • Lunes 2: volverá a impactar en toda la aviación de 5 a 8.

El conflicto entre Atepsa y la empresa estatal se arrastra desde el año pasado. Incluye reclamos salariales y denuncias por supuestos incumplimientos del convenio colectivo de trabajo. En agosto, ambas partes habían acordado una suba del 15% en cuatro tramos, lo que permitió frenar momentáneamente las protestas. Sin embargo, hacia fin de año se retomaron las asambleas y paros, lo que derivó en la intervención oficial.

Una bandera del gremio ATEPSA, en una de las torres de control.

Servicio esencial y límites a las protestas

EANA recordó que la navegación aérea está considerada un servicio esencial por ley. Por este motivo, los sindicatos deben informar las medidas con al menos cinco días de anticipación y no pueden afectar más del 45% de la operación total.

Además, al tratarse de una empresa pública, las negociaciones salariales se rigen por los lineamientos del Estado nacional a través de la Oficina Nacional de Empleo Público.

La medida limitará autorizaciones de despegue según franjas horarias y tipo de operación, en medio de un conflicto salarial.

Más complicaciones para viajar

El escenario se suma a una semana compleja para el transporte aéreo. Días atrás, el paro general convocado por la CGT, con adhesión de gremios aeronáuticos, obligó a cancelar y reprogramar vuelos, afectando a más de 65.000 pasajeros.

Entre los sindicatos que participaron estuvieron pilotos, tripulantes de cabina, personal de tierra y jerárquicos del sector. Ahora, con los controladores en conflicto, las aerolíneas prevén nuevas modificaciones operativas.

Por ese motivo, desde el sector recomiendan a quienes tengan vuelos programados verificar el estado de su itinerario con anticipación, mantenerse en contacto con la aerolínea y prever posibles cambios de horario.

