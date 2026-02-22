Explosión en Gendarmería: ¿Qué son las bombas tipo IED y por qué se activó el protocolo antiterrorista?

La detonación de un paquete explosivo en la sede de la Escuela Superior de Gendarmería Nacional, en el barrio porteño de San Telmo, dejó tres heridos y activó de inmediato los protocolos antiterroristas.
La hipótesis preliminar indica que el dispositivo fue construido con conocimientos básicos de electrónica y explosivos. El envío había sido recibido meses atrás y permanecía almacenado en el edificio.
Explosión en Gendarmería.
La detonación de un paquete explosivo en la sede de la Escuela Superior de Gendarmería Nacional, en el barrio porteño de San Telmo, dejó tres heridos y activó de inmediato los protocolos antiterroristas.
El envío había sido recibido meses atrás y permanecía almacenado en el edificio. La explosión se produjo cuando fue abierto por su destinatario, lo que dio inicio a una investigación enfocada en la mecánica del dispositivo y en su capacidad destructiva.
La causa quedó a cargo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien ordenó las primeras medidas de prueba y dispuso la intervención de áreas especializadas en explosivos y terrorismo.
Según pudo saber A24.com el juez fue muy enfático en preservó la escena, secuestrar los restos del artefacto y acelerar peritajes químicos, físicos y electrónicos para reconstruir con precisión su funcionamiento.
Además, se requirió el análisis de cámaras de seguridad y de los registros de ingreso de correspondencia para determinar la trazabilidad del envío.
Con toda es información la investigación técnica se centra en la reconstrucción minuciosa del dispositivo y en la evaluación de su capacidad operativa. Las pericias realizadas tras la explosión establecieron que se trató de un artefacto explosivo improvisado (IED) de activación inmediata, diseñado para detonar al ser manipulado.
Los especialistas determinaron que el núcleo estaba compuesto por un tubo de PVC que actuaba como contenedor de la carga. En su interior había un explosivo de fabricación casera, presuntamente a base de pólvora, compactado para incrementar la presión interna al momento de la ignición. Según los peritos, esta configuración busca generar una expansión violenta y proyectar fragmentos del propio tubo como metralla.
En cuanto al sistema de activación, los restos analizados revelaron la presencia de cables conectados a una batería de 9 voltios. El circuito carecía de temporizador o mecanismo de retardo: la detonación se producía por el cierre inmediato del circuito eléctrico al abrir el paquete. Es decir, el dispositivo estaba diseñado para que la manipulación física completara el contacto que activaba el fulminante.
Los peritos también analizan el tipo de iniciador empleado. “El fulminante, pieza clave en este tipo de artefactos, es el componente que transforma la energía eléctrica en detonación”, explicó a A24.com una fuente judicial.
La hipótesis preliminar indica que el dispositivo fue construido con conocimientos básicos de electrónica y explosivos: sin sofisticación industrial, pero con la precisión suficiente para asegurar la explosión instantánea.
Las tareas técnicas estuvieron a cargo de especialistas en explosivos de la Policía Federal Argentina y de la Policía de la Ciudad, bajo coordinación judicial. El trabajo incluyó la recolección de fragmentos, el análisis de residuos químicos para identificar la composición exacta de la carga y el estudio del circuito eléctrico para determinar su modalidad de armado y posible origen.
Uno de los ejes centrales de la pericia es establecer si los componentes fueron adquiridos por separado en comercios comunes o si existe un patrón que permita vincular su diseño con otros episodios similares. También se analiza la potencia del explosivo en relación con los daños ocasionados, a fin de determinar si la intención fue letal o meramente intimidatoria.
La conclusión preliminar sostiene que se trató de un artefacto de activación por apertura, sin sistema remoto ni temporizado, concebido para detonar en el momento exacto en que la víctima tomara contacto directo con el contenido del paquete. La investigación técnica continúa ahora sobre los rastros materiales que puedan conducir a la identificación de su fabricante.