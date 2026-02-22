Explosión en Gendarmería: ¿Qué son las bombas tipo IED y por qué se activó el protocolo antiterrorista?

Además, se requirió el análisis de cámaras de seguridad y de los registros de ingreso de correspondencia para determinar la trazabilidad del envío.

Explosión en la escuela de gendarmería Explosión en la escuela de gendarmería

Con toda es información la investigación técnica se centra en la reconstrucción minuciosa del dispositivo y en la evaluación de su capacidad operativa. Las pericias realizadas tras la explosión establecieron que se trató de un artefacto explosivo improvisado (IED) de activación inmediata, diseñado para detonar al ser manipulado.

Los especialistas determinaron que el núcleo estaba compuesto por un tubo de PVC que actuaba como contenedor de la carga. En su interior había un explosivo de fabricación casera, presuntamente a base de pólvora, compactado para incrementar la presión interna al momento de la ignición. Según los peritos, esta configuración busca generar una expansión violenta y proyectar fragmentos del propio tubo como metralla.

En cuanto al sistema de activación, los restos analizados revelaron la presencia de cables conectados a una batería de 9 voltios. El circuito carecía de temporizador o mecanismo de retardo: la detonación se producía por el cierre inmediato del circuito eléctrico al abrir el paquete. Es decir, el dispositivo estaba diseñado para que la manipulación física completara el contacto que activaba el fulminante.

Los peritos también analizan el tipo de iniciador empleado. “El fulminante, pieza clave en este tipo de artefactos, es el componente que transforma la energía eléctrica en detonación”, explicó a A24.com una fuente judicial.

exploto-un-paquete-sospechoso-en-la-escuela-superior-de-gendarmeria-hay-dos-efectivos-heridos-foto-captura-tn-IVZWQVSKU5AONJBCIDFVUVMQ7A Explotó un paquete sospechoso en la Escuela Superior de Gendarmería: hay dos efectivos heridos.

La hipótesis preliminar indica que el dispositivo fue construido con conocimientos básicos de electrónica y explosivos: sin sofisticación industrial, pero con la precisión suficiente para asegurar la explosión instantánea.

Las tareas técnicas estuvieron a cargo de especialistas en explosivos de la Policía Federal Argentina y de la Policía de la Ciudad, bajo coordinación judicial. El trabajo incluyó la recolección de fragmentos, el análisis de residuos químicos para identificar la composición exacta de la carga y el estudio del circuito eléctrico para determinar su modalidad de armado y posible origen.

uno-de-los-heridos-sufrio-heridas-en-el-torso-y-el-brazo-izquierdo-foto-tn-RQYTAGKHAFB45J2PFW7RU3TO64 Uno de los heridos sufrió heridas en el torso y el brazo izquierdo.

Uno de los ejes centrales de la pericia es establecer si los componentes fueron adquiridos por separado en comercios comunes o si existe un patrón que permita vincular su diseño con otros episodios similares. También se analiza la potencia del explosivo en relación con los daños ocasionados, a fin de determinar si la intención fue letal o meramente intimidatoria.

La conclusión preliminar sostiene que se trató de un artefacto de activación por apertura, sin sistema remoto ni temporizado, concebido para detonar en el momento exacto en que la víctima tomara contacto directo con el contenido del paquete. La investigación técnica continúa ahora sobre los rastros materiales que puedan conducir a la identificación de su fabricante.