Las fotos del divertido cumpleaños de Benjamín Agüero con el millonario regalo de Gianinna Maradona y el Kun: "Nave"

"La búsqueda del tesoro... Con la nave y el cumpleañero! Tu felicidad como bandera, para siempre! Te amamos, feliz todo hijo!", expresó a pura emoción la hija del Diez y hermana de Dalma desde sus historias.

Gianinna Maradona y el Kun Agüero le dieron un gran regalo a su hijo por su cumpleaños número 17 y mostraron la felicidad del joven ya al volante de su nuevo vehículo.

Se trata de un auto Peugeot 208 color blanco 0km con el que Benjamín podrá trasladarse solo a los entrenamientos de fútbol y hacer su rutina diaria con más facilidad.

Más allá del enorme regalo que llegó al final del evento, la familia vivió un sábado muy especial entre risas y charlas en un clima íntimo, donde hubo llegando a la noche patys a la parrilla y le cantaron el feliz el cumpleaños.

La foto especial que quebró de emoción a Gianinna Maradona

Desde sus redes sociales, Gianinna Maradona compartió una imagen de sus seres queridos que llegó a sus manos y no pudo más que expresar sus más profundos sentimientos.

La hija de Diego Maradona sorprendió a su casi millón y medio de seguidores virtuales compartiendo un recuerdo especial familiar con una imagen su papá Diego, su mamá Claudia Villafañe y su hijo Benjamín Agüero de pequeño.

"No es el día del abuelo pero esta foto amerita estar acá. Mi mamá abrió el disco rígido y nos hizo llorar a todos. Esas sonrisas hablan por sí solas, esos ojos iluminan y dejan una historia de amor para siempre", describió a pura emoción Gianinna Maradona debajo del posteo en su cuenta de Instagram.

Al tiempo que agregó claramente emocionada: "Qué privilegio el de mi hijo de tenerlos, qué privilegio el de mis padres de ser abuelos de este pedazo de ser, de este pendejo increíble. Me quiero tatuar esta foto… Gracias a los 3 por su amor incondicional. Mi felicidad son ustedes. LOS AMO".