Las fotos del divertido cumpleaños de Benjamín Agüero con el millonario regalo de Gianinna Maradona y el Kun: "Nave"
Benjamín Agüero festejó el sábado sus 17 años con sus amistades y familiares más cercanos y fue sorprendido por un impactante regalo de sus padres, Gianinna Maradona y el Kun Agüero.
22 feb 2026, 11:00
Benjamín Agüero celebró sus 17 años el sábado con una gran celebración al aire libre en un día a puro sol y rodeados de sus amigos y familiares más cercanos.
El adolescente, hijo de Gianinna Maradona y Sergio Kun Agüero, vivió una tarde involdidable a pura pileta y juegos acuáticos, acompañados de una rica merienda durante el día. "La felicidad de tu felicidad se ve así... Te amamos Ben", reflejó Gianinna en las redes.
Pero el momento quizá de mayor sorpresa del día fue cuando los padres de Benjamín lo sorprendieron con un millonario regalo: un auto 0KM.
Desde sus historias de Instagram, Gianinna fue compartiendo varias imágenes de lo que fue el festejo de cumpleaños de su hijo donde también estuvo presente el Kun y mostró la sorpresa de su hijo al ver el auto que le habían obsequiado, después de una serie de pistas que le fueron dando hasta llegar al regalo.
"La búsqueda del tesoro... Con la nave y el cumpleañero! Tu felicidad como bandera, para siempre! Te amamos, feliz todo hijo!", expresó a pura emoción la hija del Diez y hermana de Dalma desde sus historias.
Gianinna Maradona y el Kun Agüero le dieron un gran regalo a su hijo por su cumpleaños número 17 y mostraron la felicidad del joven ya al volante de su nuevo vehículo.
Se trata de un auto Peugeot 208 color blanco 0km con el que Benjamín podrá trasladarse solo a los entrenamientos de fútbol y hacer su rutina diaria con más facilidad.
Más allá del enorme regalo que llegó al final del evento, la familia vivió un sábado muy especial entre risas y charlas en un clima íntimo, donde hubo llegando a la noche patys a la parrilla y le cantaron el feliz el cumpleaños.
La foto especial que quebró de emoción a Gianinna Maradona
Desde sus redes sociales, Gianinna Maradona compartió una imagen de sus seres queridos que llegó a sus manos y no pudo más que expresar sus más profundos sentimientos.
La hija de Diego Maradona sorprendió a su casi millón y medio de seguidores virtuales compartiendo un recuerdo especial familiar con una imagen su papá Diego, su mamá Claudia Villafañe y su hijo Benjamín Agüero de pequeño.
"No es el día del abuelo pero esta foto amerita estar acá. Mi mamá abrió el disco rígido y nos hizo llorar a todos. Esas sonrisas hablan por sí solas, esos ojos iluminan y dejan una historia de amor para siempre", describió a pura emoción Gianinna Maradona debajo del posteo en su cuenta de Instagram.
Al tiempo que agregó claramente emocionada: "Qué privilegio el de mi hijo de tenerlos, qué privilegio el de mis padres de ser abuelos de este pedazo de ser, de este pendejo increíble. Me quiero tatuar esta foto… Gracias a los 3 por su amor incondicional. Mi felicidad son ustedes. LOS AMO".