Video: descubrieron a la pareja de su hermano con otro hombre y todo terminó en escándalo

Formosa: descubrieron a la pareja de su hermano con otro hombre y todo terminó en escándalo

Formosa: descubrieron a la pareja de su hermano con otro hombre y todo terminó en escándalo

La tranquilidad de la tarde frente al río en Formosa se vio abruptamente interrumpida por una escena de furia, reproches, golpes y una traición familiar que quedó registrada en un video viral. Dos mujeres descubrieron a la pareja de su hermano, a quien consideraban una “amiga íntima”, infraganti con otro hombre en un banco de la costanera.

La secuencia de la infidelidad, que tomó estado público en las últimas horas en redes sociales, muestra el momento exacto en que las hermanas encaran a la mujer, identificada como Lorena, quien fue sorprendida sobre el regazo de un hombre llamado Andrés.

Lo que comenzó como una sospecha familiar terminó en una confirmación dolorosa que desató un escándalo público.

Vos eras mi amiga. Yo te quería y te defendía hasta ayer”, le reprochó una de las mujeres, visiblemente afectada, mientras la otra aprovechaba para lanzarle algunos golpes aislados.

Según el relato de ambas, durante la filmación, Lorena era tratada como un miembro más de la familia: “Te dimos un hogar cuando estuviste sola”.

Luego le recriminaron la traición al hermano, al recordarle que él la mantuvo económicamente y que le dio “lo mejor”.

En ese marco, la furia de las hermanas culminó con una orden tajante: el desalojo inmediato. “Te vas a ir de la casa de mi mamá. ¿Escuchaste? Hoy mismo te vas a ir”, sentenciaron. Y, en un mensaje dirigido al amante, agregaron: “Andrés, ¿por qué no te hacés cargo de ella? Llevátela con vos”.

El video concluyó con un fuerte descargo por los supuestos insultos que Lorena habría proferido contra el hermano y su suegra, a pesar de haber recibido cobijo bajo su techo.

