Video: descubrieron a la pareja de su hermano con otro hombre y todo terminó en escándalo

Según el relato de ambas, durante la filmación, Lorena era tratada como un miembro más de la familia: “Te dimos un hogar cuando estuviste sola”.

Luego le recriminaron la traición al hermano, al recordarle que él la mantuvo económicamente y que le dio “lo mejor”.

En ese marco, la furia de las hermanas culminó con una orden tajante: el desalojo inmediato. “Te vas a ir de la casa de mi mamá. ¿Escuchaste? Hoy mismo te vas a ir”, sentenciaron. Y, en un mensaje dirigido al amante, agregaron: “Andrés, ¿por qué no te hacés cargo de ella? Llevátela con vos”.

El video concluyó con un fuerte descargo por los supuestos insultos que Lorena habría proferido contra el hermano y su suegra, a pesar de haber recibido cobijo bajo su techo.