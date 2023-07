Máximo Kirchner, de cara a las elecciones 2023: "Peleamos por cómo queremos vivir"

El presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires se dirigió así a los referentes peronistas reunidos en el marco de la Peña Bonaerense, organizada por el diputado mandato cumplido Carlos Kunkel. La misma se realizó en la seccional Avellaneda de la UOM, y contó con la presencia de la senadora nacional y candidata de Unión por la Patria P, Juliana di Tullio, y el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, Abel Furlán.

C79A2255.jpg

Máximo Kirchner felicitó a Furlán por el acuerdo paritario alcanzado: “La competitividad de la economía argentina no puede salir de la tristeza de los y las trabajadoras. Tiene que surgir de la buena administración de nuestro país y de la defensa de los salarios, que permiten que las trabajadoras y los trabajadores consuman, viajen por el país y hagan crecer nuestra economía”.

En relación a la campaña electoral, Kirchner aseguró que la oposición “busca dividir al pueblo, la base del peronismo, para que las argentinas y los argentinos crean que los derechos conquistados son privilegios” y por ello “necesitamos de todos y todas para construir el triunfo” que permita “no solo que no gane la derecha, sino ofrecer a nuestros pibes y pibas propuestas que los inviten a soñar”.

“No peleamos porque hay buenos o malos, peleamos para defender cómo queremos vivir y en qué comunidad queremos desarrollarnos”, concluyó.

Dos modelos de país en pugna

Por su parte, Juliana Di Tullio destacó el ejemplo de las paritarias como herramienta para recuperar los salarios frente a la inflación, y resaltó la necesidad de que “las argentinas y los argentinos vayan a votar en las PASO” del próximo 13 de agosto.

“Es el momento en el que el pueblo tiene el verdadero poder en sus manos. Si no vota, lo pierde. El voto es en defensa propia y de la Patria, en contra de quienes quieren perseguir a los y las trabajadoras y privatizarlo todo”, y aclaró que “en estas elecciones se juegan dos modelos de país muy concretos: el que en 2001 dejó crisis y muertos, o el que defendemos desde 2003, que es el de una Argentina que crece e incluye”.

Al cierre del encuentro, Furlán celebró que se incluya “el debate respecto al valor del trabajo”.

“Cristina ya lo advirtió cuando nos decía 'no vienen por mí, vienen por sus salarios y sus jubilaciones'. Quieren volver para quitarnos derechos, quieren que aceptemos la explotación por salarios que no alcanzan para alimentar a las familias. No podemos aceptarlo, el peronismo se rebela contra las injusticias”, dijo.

Entre los referentes agrupados en la Peña Bonaerense estuvieron presentes Teresa García, Francisco “Barba” Gutiérrez, Mario Oporto, Julio Pereyra, Nora César, Roberto Feletti, Edgardo Depetri, Cristina Fioramonti, Gustavo Dutto, Aníbal Stella, Claudia Bernazza, Adriana Puiggrós, Miguel Saiegh y María Lenz, quienes fueron recibidos por el secretario adjunto de la UOM seccional Avellaneda, Daniel Daporta.