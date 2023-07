Un senador oficialista acusó a Máximo Kirchner: "Es el responsable de que el Senado no funcione"

"Su hombre, que es Mariano Recalde, no bajó a la comisión, no bajó al tratamiento, no bajó a dar quórum necesario y a plantear la situación de Jujuy. Entonces, si ellos responden a una agrupación y hay un lineamiento, él es el responsable directo de lo que pasa y no la presidenta", explicó Snopek en diálogo con Futurock.

Guillermo Snopek asegura que no recibió ninguna orden del Ejecutivo La carta que rompió el bloque del Frente de Todos en el Senado (foto: archivo)

Consultado por su lugar en la lista de Unión por la Patria, Snopek aclaró que "es una resolución de la Junta del PJ, pero los plazos procesales, jurídicamente, están cumplidos y la boleta está oficializada". "Vamos con la boleta de Sergio Massa", afirmó.

"Que yo tenga o no la boleta pasa a un quinto plano. Hoy lo que hemos logrado y lo más importante es que tener un funcionario nacional en la provincia mirando la realidad que viven los jujeños", destacó el senador en referencia al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que es uno de los interventores del PJ de Jujuy.