Unión por la Patria: Massa redobla los actos de campaña con apoyo del kirchnerismo y suma a la CGT

El lunes la vicepresidenta Cristina Kirchner volvió a escenificar un rotundo apoyo al ministro-precandidato, en medio de las negociaciones con el FMI, y el apoyo del kirchnerismo duro continuó con declaraciones radiales de varios líderes de La Cámpora, como Máximo Kirchner y Andrés Cuervo Larroque, Wado De Pedro y distintos ministros, gobernadores e intendentes del PJ, en un pedido de cerrar filas detrás de la fórmula presidencial de UP.

Sergio Massa Cristina Aerolineas simulador.jpg

Este martes fue el turno del gobernador Axel Kicillof que va por la reelección, junto a intendentes kirchneristas como Gustavo Menéndez (Merlo) y Mayra Mendoza (Quilmes), compartieron otro acto con Massa en pleno corazón del conurbano, donde una de las mayores demandas son la crisis social por la inflación y la ola de inseguridad.

Durante la entrega de nuevos patrulleros, motovehículos y efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), Massa habló por primera vez en campaña sobre la inseguridad que azota a los principales conglomerados de la provincia y del país. Un caballito de batalla que suele usar la oposición para cuestionar al gobierno de Kicillof pero también al gobierno nacional, por inacción.

"Tenemos un gobernador de la provincia de Buenos Aires que frente a cada problema plantea una solución. Eso viniste haciendo estos tres años y medio, eso estoy seguro de que vas a hacer los próximos cuatro años, porque estoy seguro de que vas a seguir siendo el gobernador de nuestra provincia a partir del reconocimiento de no solo los merlenses, sino todos los bonaerenses".

"Estoy seguro de que lo mejor que nos puede pasar en la provincia de Buenos Aires es que sigas gobernando, que sigas encarando, que sigas resolviendo nuestros problemas", le dijo Massa a Kicillof al responder al discurso del gobernador que presentó a Massa como "el próximo presidente".

Sergio Massa y Axel Kicillof en acto de entrega de 40 nuevos patrulleros en Merlo. Foto Mecon..jpeg

Massa apuntó contra el poder judicial por la ola de inseguridad y recordó que cuando era intendente de Tigre fue el primero en impulsar la instalación de cámaras de seguridad y botones antipánico.

"Cuando no caminamos seguros, cuando tenemos miedo, cuando estamos en riesgo, no tenemos nada, no hay plata, no hay trabajo, no hay casa que reemplace el vivir con miedo. Cada peso que invertimos para tener una policía equiparada con las Fuerzas Federales de Seguridad Nacional, cada peso que invertimos en tecnología con cámaras, en equipamiento con móviles, en logística de inteligencia y de prevención, en realidad es invertir un peso en cuidar la vida de nuestro pueblo, de nuestra gente", dijo el ministro-candidato.

“No hay plata mejor invertida que la plata en cuidar a los nuestros, porque en definitiva, cuidar a los nuestros es parte de la tarea que nos exige la Patria. Invertir en seguridad es defender la Patria", enfatizó.

Del acto también participó el ministro de Seguridad bonaerense, enfrentado a su par nacional, Sergio Berni. Massa prometió para el próximo cuatrimestre, complementar con transferencia nacional 13.129 millones de pesos más a la provincia de Buenos Aires, para seguir comprando móviles policiales, para seguir comprando cámaras, para seguir comprando chalecos, para seguir equipando a nuestra policía".

En ese contexto, reclamó un mayor compromiso y presencia de fiscales y jueces de garantía que pongan la cara. Absolutamente, todos tenemos que estar comprometidos poniendo la cara y el cuerpo en la lucha contra la inseguridad".

Un día antes, Massa había ensayado el mismo discurso en Ezeiza, junto sus pares de Transporte, Diego Giuliano, y de Seguridad, Aníbal Fernández, presentaron el Sistema de Alerta Automotor, que integra el sistema SUBE y el 911 federal, por geolocalización, para brindar más seguridad a todos los pasajeros de la provincia de Buenos Aires.

Sergio Massa y Cristina Kirchner en acto por 15 años de la reestatización de Aerolíneas ARgentinas. La vicepresidenta se suma en apoyo a la campaña electoral de la fórmula Massa-Rossi..jpeg

Massa por primera vez ensayó un discurso de fuerte autocrítica por la crisis, y bajo el mensaje de haber asumido como piloto de tormenta, intercambió elogios con Kicillof, con el eje puesto en una dura crítica a "los jueces que se hacen los distraídos" y liberan delincuentes.

Massa llama a confrontar dos modelos de país y en ese marco, ensaya una férrea defensa del modelo kirchnerista, marcando límites al ajuste que plantea el FMI y en defensa de la reestatización de empresas públicas como Aerolíneas Argentinas, AYSA o YPF.

Con Wado De Pedro, Massa también inició las recorridas por provincias del Interior. Se mostró junto a Raúl Jalil en Catamarca, con proyectos productivos.

En la carrera electoral continúa la inauguración de obras públicas con el ministro Gabriel Katopodis, campaña que tomará otro ritmo después del 19 de julio, cuando empiece la veda para publicidad de actos de gobierno y empiece la campaña electoral propiamente dicha de cara a las PASO del 13 de agosto.

La CGT apoya la fórmula Massa-Rossi

Sergio Massa con la CGT. Casa Rosada..jpg

En busca de apoyos de los distintos sectores del peronismo, Massa se mostrará por primera vez junto al jefe de Gabinete y compañero de fórmula, Agustín Rossi, en un acto que le prepara la CGT este miércoles en la histórica sede de la central sindical peronista.

Será un primer paso para organizar un megaacto de cierre organizado por el sindicalismo peronista en el estadio Malvinas Argentinas a principios de agosto. Una semana antes de las elecciones primarias que definirán tanto en el oficialismo como en la oposición, las fórmulas que podrán competir por la presidencia, en las elecciones generales del 22 de octubre.